Balıklara yem ettiler! Suçunun ne olduğunu kimse bilmiyor

Brezilyalı Luiz Henrique Coelho de Andrade’nin cesedi, nehire düşmesinden 11 saat sonra kanoyla yanından geçen insanlar tarafından bulundu. Piranalarla dolu nehirden çıkan cesedin büyük bir kısmı piranalar tarafından yok edilmişti. Annesi Leila Coelho, oğlunun cesedi bulunduğunda 11 saattir Brezilya'nın kuzeyindeki Manaus'un Educandos kentinde kayıp olduğunu belirtti. Annenin iddialarına göre polis, Luiz'i bir futbol maçından eve dönerken muhtemelen bir suçluyla karıştırdı ve onu Rio Negro nehrine kadar kovaladı. Genç adam suya girene kadar da ateş etmeye başladı.

KURTULMASINA İZİN VERMEDİLER

Yüzme bilmeyen Luiz, suda kalmakta zorlandı. Muhtemelen cankurtaran olan bir adam kanoyla onu kurtarmaya geldiğinde, memurlar onlara yardım etmemesini emretti. Ancak bazı basın kuruluşları da, söz konusu polislerin o sırada bir grup şüpheli suçluyu kovaladığını ve Luiz'in yoldan çıkmaya çalışırken suya düştüğünü bildirdi.

O sırada geçen bir teknedeki insanlar da polisin ateş etme sesinden korktuklarını sözlerine eklediler. Olayın ardından, kayıp futbolcuyu arama çalışmalarına polisler ve itfaiyeciler de katıldı. Cesedi güçlü Amazon Nehri'nin bir kolu olan Rio Negro'dan çıkarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Polis, gencin ailesine iddiaları üzerine Asayiş Sistemi İçişleri Dairesi'ne şikayette bulunmaları talimatını verdi. Kurbanın yas tutan yakınları Luiz'in suçla bir ilgisi olmadığını söyledi. Şimdi Luiz'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatılacak. Profesyonel futbolcu olduğu belirtilen genç adamın hangi kulüpte oynadığı henüz açıklanmadı.



