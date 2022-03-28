Akılalmaz olay! Sevgilisinin köpeğinin cinsel organına seks oyuncağı soktu, sıkışınca öylece bıraktı

Ror Knox isimli bir adam sevgilisinin işte olduğunu sırada köpeğine bakmak için kız arkadaşının evine gitti. Köpeği yürüyüşe çıkarttıktan sonra onu duşa soktu. The Glagow Times’ın haberine göre Knox daha sonra ise o sırada sevgilisi olduğu kadına Noel hediyesi olarak aldığı seks oyuncağını dişi köpeğin cinsel organının içine soktu. Seks oyuncağının hayvanın cinsel organında sıkışması üzerine durumu sevgilisine söylemeyen adam, hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam etti. Birkaç saat sonra köpeğinin davranışlarında bir tuhaflık olduğunu fark eden kadın ise sevgilisinin yaptığı eylem karşısına şaşkına döndü.

VETERİNERE GÖTÜRMESİNİ İSTEMEDİ

Glasgow Şerif Mahkemesi'nde olaya ilişkin olarak, “Knox, köpekle oynadığını ve seks oyuncağının onun kendisinin içine soktuğunu söyledi. Birkaç saat sonra köpeğin huysuzlanması üzerine eve gelen sevgilisi veterinere gitmek istedi. Knox uzun bir süre veterinete gitmeme konusunda yalvardı. Veterinerde köpek muayene edildi ve sakin görünüyordu ve herhangi bir sıkıntısı yoktu. Genital bölgesi şişmiş ve kuruydu. Seks oyuncağı, röntgen ve rektal muayene sırasında tespit edildikten sonra evcil hayvandan çıkarıldı” ifadeleri kullanıldı.

Knox, önce veterinet masraflarını ödedi ve ardından çıkartıldığı mahkemede hayvana gereksiz acı çektirmekle suçlandı. Knox’un bir yıl boyunca gözetim altında tutulması emri verildi.



