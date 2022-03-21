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Kocasını takip etmek için evine gizli kamera yerleştirdi! Yeğeniyle yakınlığını fark edince penisini kesti

21.03.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vietnam’da yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Kocasının davranışlarından şüphelenen bir eş, evine gizli kamera yerleştirdi. Kocasının kendi yeğenine cinsel tacizde bulunduğu anları kamera kayıtlarından gördü. Eşine bir ders vermek isteyen kadın, kocasının cinsel organını kesti.

Kocasını takip etmek için evine gizli kamera yerleştirdi! Yeğeniyle yakınlığını fark edince penisini kesti

Vietnam’ın Son La bölgesinde yaşanan bir olay herkesi şaşırttı. Kocasının yeğenin amcasının davranışlarını şikayet etmesi üzerine evine gizli kamera kuran kadın, eşini suç üstü yakaladı. Polis raporlarına göre adı Nguyen Van H. olarak açıklanan bir adam yeğenlerine karşı cinsel tacizde bulunuyor. Nguyen Van’ın eşi durumu anladı ve eşini yakalayabilmek için yeğeninin yatağının kenarına bir gizli kamera sistemi kurdu.

UYUMASINI BEKLEDİ

Gizli kameranın kayıtlarını kontrol eden eş, kocasının yeğenine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. İntikam almak için eşinin uyumasını bekleyen kadın bir bıçak satın aldı ve kocasının uykuda olduğu sırada cinsel organını tamamen kesti. Blogtuan.info'nun bildirdiğine göre, yerel polis yetkilileri şimdi korkunç olayın görüntülerini inceliyor.

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DOKTORLAR KURTARAMADI

Adamın cinsel organın bedenini oldukça yakın bir noktadan kesildiğini belirten sağlık görevlileri tıbbi olarak penisi kurtarmanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Dr. Dinh Khac Truong, "Ameliyat doktor için çok zordu çünkü yara çok derindi. Organın dikilerek yeniden fonksiyonlarını yerine getirmesi imkansızdı. Ayrıca penisin bıçakla kesilmesi doktorların yarayı tedavi etmesini, enfeksiyondan korunmak için kopan yeri uygun şekilde yıkamasını gerektirir. Bu nedenle cinsel organ tamamen işlevini kaybetti” açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Vietnam
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