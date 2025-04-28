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Balıkların hafızası gerçekten kısa mı? Bilimsel gerçekler

Balıklar, omurgalı canlılar sınıfına giren, su içerisinde yaşamlarını sürdüren, solungaçları aracılığıyla solunum işlevini yerine getiren ve soğukkanlı bir yapıya sahip hayvan türlerinden biridir. Günümüzde çeşitli özellikleri ile ön plana çıkan birçok farklı balık türü bulunmaktadır. Vücutları genellikle pullu, kalpleri ise çift göze sahip olan balıklarla alakalı en sık iddia edilen konulardan biri hafıza sürelerinin kısa olmasıdır. Peki, balıkların hafızası gerçekten kısa mı?

Balıkların hafızası gerçekten kısa mı? Bilimsel gerçekler
Duygun Sarpasan

Dünya genelinde yaklaşık 40 binden fazla balık türü mevcuttur. Balıklar çoğunlukla yumurta ile üreme işlevini yerine getiren omurgalı hayvan türleridir. Balıkların kimisi tatlı suda kimisi ise tuzlu suda yaşamlarını devam ettirmektedir. Deniz, okyanus gibi suyun bol oranda bulunduğu alanlarda rastlanılan balıkların hafızalarının kısa olduğu düşünülmektedir. Ancak bu düşünce bilim insanlarının çeşitli deney çalışmaları sonucunda çürütülmüştür.

Balıkların hafızası ne kadar sürer?

Balıklar sulu ortamlarda yaşayan, solungaçları ile solunum görevini yapan, çoğunlukla sürü halinde gezen omurgalı hayvanlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Balıklar genel olarak hem etçil hem de otçul olarak besinleri tüketebilmektedir.

Birçok insanın aklına balık denildiğinde Japon balığı, alabalık, mercan, mezgit, uskumru, hamsi, palamut, levrek gibi balıklar gelmektedir. Bu bilinen balıkların yanı sıra toprakta yaşama özelliği bulunan bazı balık türleri de vardır. Bu balıklar solungaçları yerine akciğerlerini kullanarak, solunum görevini yapmaktadır.

Balıklarla ilgili yanlış bilinen bilgilerden biri hafıza sürelerinin sadece 3 saniye oluşudur. Kimileri ise bu süreyi 5 saniye veya 8 saniye olarak da belirtmektedir. O yüzden kimi unutkan insanlar için "balık hafızalı" tabiri kullanılmaktadır. Fakat bazı bilim insanları balıkların hafızalarıyla alakalı birtakım araştırma ve çalışmalar yapmış ve bu çalışma ve araştırmalar neticesinde hafıza süresi 3 saniye olarak söylenen bu durumun doğru olmadığını savunmuşlardır. Bilim insanları bu bilgiyi çeşitli deneylerle de desteklemiştir. Daha çok Japon balıklarının hafızaları için söylenen 3 saniyelik sürenin, bu deneylerle birlikte doğru olmadığı ortaya konulmuştur.

Balıkların hafızası gerçekten kısa mı?

Balıklarla ilgili şehir efsanesi haline gelen hafızalarının kısa oluşu düşüncesi tüm dünya genelinde yaygınlaşmış bir düşüncedir. Bu düşünce bazı bilim insanlarının çeşitli deneyleri ve araştırmaları sayesinde çürütülmüş ve balıkların hafızalarının gerçekte 3 saniyelik olmadığı belirtilmiştir.

Japon balıkları üzerinde yapılan bilimsel bir çalışmada balıklara belirli bir ses duyurulmuş ve balıklar bu ses sonrası besin verileceği yönünde alıştırılmıştır. Bu çalışma ortalama 1 ay kadar sürmüş ve balıklar sesi her duyduklarında besinlerine doğru yönelmiştir. Bu çalışma tamamlandıktan sonra aradan 4-5 ay gibi bir süre geçmiş ve bu balıklara yeniden aynı ses çalınmıştır. Sesi duyan balıklar besinlerin olduğu aynı noktaya tekrar gitmiştir. Bu bilimsel araştırma neticesinde Japon balıklarının aylar öncesini dahi unutmadıkları ispatlanmıştır.

Bir başka benzer deneyde ise gökkuşağı balıklarının 11 ay öncesini hatırladıkları görülmüştür. Bu bilimsel gerçekler, balıkların hafızalarının kısa olmadığını ortaya koymuştur. Bilim insanlarına göre balıkların bilişsel özelliklerinin baskın olması eşsiz bir hafızaya sahip olduklarını düşündürmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
balık hafıza
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