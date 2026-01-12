Balinaları izlemek için turist akınına uğruyordu: O plajda korkunç manzara! İpe asılı insan kafası bulundu

Ekvador’da uyuşturucu çeteleri arasındaki şiddet ülkeyi sarsmaya devam ediyor. Polis, ülkenin önemli turizm merkezlerinden biri olan Puerto López’te bir plajda iplerle asılmış 5 insan başı bulunduğunu açıkladı.

TURİSTİK SAHİLDE DEHŞET VERİCİ MANZARA

Ekvador basınında yayımlanan görüntülerde, başların ahşap direklere bağlanan iplerle sahile asıldığı görüldü. Olay yerinde ayrıca, balıkçılardan haraç aldığı iddia edilen kişilere yönelik tehdit mesajı içeren bir uyarı levhası bulundu.

KENDİ REKORUNU KIRDI

Polis raporuna göre olayın, suç örgütleri arasındaki bir çatışmadan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Normalde balina gözlem turlarıyla bilinen Puerto López, hafta sonu yaşanan olaylarla gündeme geldi. Yerel basına göre, kasabada farklı noktalarda yaşanan saldırılarda en az 9 kişi daha hayatını kaybetti.

Ekvador, son dört yıldır uyuşturucu kaçakçılığına bağlı şiddet dalgasıyla mücadele ediyor. Resmi verilere göre 2025 yılı, 9 binden fazla cinayetle ülke tarihinin en kanlı yılı oldu. Bu rakam, 2023’te kırılan 8.248 cinayetlik rekoru da geride bıraktı.