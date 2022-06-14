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Balkan Ninnisi dizisin yayın tarihi açıklandı! Erdal Özyağcılar başrolde

14.06.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, Balkan Ninnisi isimli diziyle ekranlara dönüyor. Unutulmaz dizi Elveda Rumeli'nin ardından yine bir Balkan hikayesini anlatacak olan dizinin yayın tarihi belli oldu.

Balkan Ninnisi dizisin yayın tarihi açıklandı! Erdal Özyağcılar başrolde

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın, senaristliğini Uğur Uzunok’un üstlendiği, başrolünü Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Emre Bey ile Merih Öztürk'ün paylaştığı ve Makedonya’nın başkenti Üsküp’te geçen bir aşk hikayesini anlatan dizi salı akşamları ekrana gelecek. Balkan Ninnisi, ilk bölümüyle 21 Haziran Salı 20.00'de TRT 1'de seyirci karşısına çıkacak.

Dizinin çekimleri ise Makedonya'nın başkenti Üsküp'te devam ediyor.

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BALKAN NİNNİSİ'NİN KONUSU

“Balkan Ninnisi”, 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalan, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp’te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

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Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak dizinin yapımcılığını Yalçın Arı ve Uğur Uzunok, yönetmenliğini ise Doğan Ümit Karaca üstleniyor.

Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad’ın, başrolleri Emre Bey ve Merih Öztürk’le paylaştığı dizide, Hakan Boyav, Can Kolukısa, Suzan Akbelge, Sarp Bozkurt, Gözde Çığacı, Deniz Gürkan, Emine Halil, Burak Rahman, Süleyman Kara, Kaan Turgut ve Erman Saban rol alıyor.

Senaryosunu Uğur Uzunok’un kaleme aldığı dizi, yüzyıllardır nesilden nesile geçen ve çok sevilen Balkan ezgileriyle Türk eserlerini aynı potada buluşturuyor. "Balkan Ninnisi"nin müziklerini Alper Atakan yapıyor.

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Erdal Özyağcılar
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