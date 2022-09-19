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Balkanlardan gelen bir lezzet: Ayvar! Ayvar nasıl yapılır, malzemeleri neler?

19.09.2022 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balkan ülkelerinin sofralarında sıklıkla yer alan ayvarı siz de evde kolaylıkla hazırlayıp tadabilirsiniz. Bu tarifi makarna soslarında, ızgara et ve tavuk yemeklerinde kullanabilirsiniz. Peki ayvar nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte detaylar...

Balkanlardan gelen bir lezzet: Ayvar! Ayvar nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Bir tür kahvaltılık sos olan ayvarı sık sık hazırlamak ve sofranızda servis etmek isteyeceksiniz. Kahvaltı sofralarına ya da makarna sosuna yakışan bir tarif olan ayvarı, haberimizdeki detaylar ile hazırlayabilirsiniz. Peki ayvar nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte detaylar...

AYVAR MALZEMELERİ

3 adet büyük boy patlıcan
1 adet büyük boy kuru soğan
7 adet kapya biber
3 adet büyük boy domates
3 diş sarımsak
1/2 çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı toz şeker

AYVAR TARİFİ

Patlıcanları ve biberleri yıkayın. Ardından yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine alın ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 20 dakika közleyin. Bu esnada kare kare doğranan soğanı ve rendelediğiniz sarımsakları zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun. Domatesleri yıkayın ve robottan çekip püre haline getirin. Kavrulmuş soğan ve sarımsakların üstüne ekleyin. Suyunu çekip koyu bir kıvam alana kadar 20 dakika kavurun.

Biber ve patlıcanlar közlendiğinde kabuklarını soyun ve ince ince doğrayın. Suyunu çekip koyulaşan domateslere ilave edin. Yeniden suyunu çekip koyulaşana kadar pişirin. Baharatlarını da ilave ettikten sonra 5 dakika kadar daha kaynatın ve sterilize edilmiş kavanozlara sıcak sıcak soldurup, kapaklarını sıkıca kapatın. Ters çevirerek güneş almayan bir yerde bir gece muhafaza edin. Buzdolabında saklayın ve istediğiniz gibi servis edin. Afiyet olsun...

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Anahtar Kelimeler:
kahvaltı sos
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