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Balkonda eşiyle cinsel ilişkiye giren kadın, dengesini kaybedince park halindeki arabanın üzerine düştü

26.07.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayvan’ın başkenti Taipei’de yaşayan bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde eşiyle evlerinin balkonda cinsel ilişkiye giren kadın, bir anda dengesini kaybetti. İsmi açıklanmayan kadın yarı çıplak bir şekilde park halindeki bir aracın üzerine düştü.

Balkonda eşiyle cinsel ilişkiye giren kadın, dengesini kaybedince park halindeki arabanın üzerine düştü

Tayvan’ın başkenti Taipei’de bir kadın ve eşi evlerinin balkonda cinsel ilişkiye girdikleri sırada kabusu yaşadı. Balkonda dengesini kaybeden kadın bir iç çamaşırı ve tişörtle birlikte apartmanlarının önüne park eden siyah bir arabanın üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken düşmenin şiddetine bağlı olarak arabanın tavanında büyük bir çökme oluştu. Kazadan birkaç daika sonra acı içinde kıvranan kadının arabanın üzerinde belini olduğu anlar kameralara yansıdı.

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TAZMİNAT ÖDEMEK ZORUNDA KALDI

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İsmi açıklanmayan kadının yardımına ilk olarka eşi koşarken yetkililer tarafından sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Aynı apartmanda yaşayan bir görgü tanığı olaya ilişkin olarak, “Olau olduğunda evime doğru yürüyordum. Düştüğünü görmedim ama şiddetli bir çarpma sesi duyduk ve baktığımızda arabanın üzerindeydi. Sonra bir adam geldi ve ona yardım etti” dedi.

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Kadın sonunda arabadan indirildi ve hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan müdahalenin sonucunda kadının hafif bir sırt yaralanması olduğu belirtildi. Çift, apartmanda oturan bir komşuya ait otomobil için de tazminat ödemek zorunda kaldı.

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