Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! Eşlerin kavgası faciayla sonuçlandı, metrelerce yüksekten düştüler

Rusya’da yaşana bir çift evlerinin balkonunda tartıştığı sırada bir başka kişi tarafından kaydedildi. Tartışmanın dozunu arttırması üzerine çift balkon demirlerinin yerinden esnediğini fark etmedi. İkilinin kavgası sırasında balkon demirleri bir anda koptu ve çift kendilerini bir anda yerde buldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÜNLERDİR TARTIŞIYORLARDI

Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde çiftin isimleri açıklanmazken 35 yaşlarında oldukları belirtildi. Çevredekilerin ifadelerine göre ikili günlerdir tartışıyor ve aralarındaki sorunu bir türlü çözemiyordu. Çiftin tartıştıkları sırada evlerinin balkonundan düştükleri görüntüler bir anda sosyal medyada viral oldu.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Sosyal medyada görüntülerin popüler olması üzerine açıklama yapan yetkililer kimliği gizlenen çiftin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ikilinin hastanedeki tedavileri bitti. Çift hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı da belirtildi.

https://www.mynet.com/sosyal-medyada-gundem-yaratan-dans-gelin-ve-damadin-seksi-dansina-kayivalidenin-tepkisi-olay-oldu-190101270608



