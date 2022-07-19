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Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! Eşlerin kavgası faciayla sonuçlandı, metrelerce yüksekten düştüler

19.07.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada Rusya’da bir çift arasında yaşanan kavgalara ait görüntüler gündem yaratmayı başardı. Evlerinin balkonunda tartışan ikili parmaklık demirlerinin kırılması sonucunda kendilerini bir anda yerde buldu. Metrelerce yüksekten yere düşen ikilinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! Eşlerin kavgası faciayla sonuçlandı, metrelerce yüksekten düştüler

Rusya’da yaşana bir çift evlerinin balkonunda tartıştığı sırada bir başka kişi tarafından kaydedildi. Tartışmanın dozunu arttırması üzerine çift balkon demirlerinin yerinden esnediğini fark etmedi. İkilinin kavgası sırasında balkon demirleri bir anda koptu ve çift kendilerini bir anda yerde buldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÜNLERDİR TARTIŞIYORLARDI

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Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde çiftin isimleri açıklanmazken 35 yaşlarında oldukları belirtildi. Çevredekilerin ifadelerine göre ikili günlerdir tartışıyor ve aralarındaki sorunu bir türlü çözemiyordu. Çiftin tartıştıkları sırada evlerinin balkonundan düştükleri görüntüler bir anda sosyal medyada viral oldu.

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SAĞLIK DURUMLARI İYİ

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Sosyal medyada görüntülerin popüler olması üzerine açıklama yapan yetkililer kimliği gizlenen çiftin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ikilinin hastanedeki tedavileri bitti. Çift hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı da belirtildi.

https://www.mynet.com/sosyal-medyada-gundem-yaratan-dans-gelin-ve-damadin-seksi-dansina-kayivalidenin-tepkisi-olay-oldu-190101270608


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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Rusya
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