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Balkondaki antene yuva yapan kumruya çocuğu gibi bakıyor

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 26.06.2019 15:54 | Son Güncelleme

Kayseri’de yaşayan Hava Göç, evinin balkonunda bulunan antene yuva yapan kumruya, çocuğu gibi bakıyor.

Kayseri’de yaşayan 55 yaşındaki Hava Göç’ün evinin balkonunda bulunan antene kumru yuva yaptı. Birkaç gün sonra kuşun yumurtladığını ve kuluçkaya yattığını gören Göç, kuşla ilgilenmeye başladı. Yavruların çıkmasını dört gözle bekleyen kadın, kuşa yem vererek onunla sohbet ediyor ve yakından ilgileniyor.

"HEYECANLA YAVRULARIN ÇIKMASINI BEKLİYORUZ"

Hava Göç, “Bu kuş 2 ay önce de aynı yerde yumurtladı ama üstünden kalkınca kargalar yumurtalarını alıp götürdü. Şimdi tekrardan buraya yumurtladı. 15 gündür burada yatıyor. Biz de heyecanla yavruların çıkmasını bekliyoruz. Bizim davetsiz misafirimiz oldular. Biz de çok seviyoruz. Yem de veriyorum ama yemiyor. Dışarıdan eşi yem getiriyor. Onu çok seviyorum. Evin bireyi gibi bir şey oldu. Zaman zaman da konuşuyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri kumru yavru yumurtlama kadın Yuva

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