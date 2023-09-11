Bambaşka Biri'nin Leyla'sı Hande Erçel kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'in oynadığı diziler

Bambaşka Biri dizisinde Leyla Gediz karakterini canlandıran Hande Erçel, Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. İlk bölümü bugün (11 Eylül 2023 Pazartesi) ekrana gelecek olan Bambaşka Biri dizisinin senaryosunu Ethem Özışık kaleme aldı. Dizinin yönetmen koltuğun da ise Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Bambaşka Biri dizisinde Hande Erçel, Burak Deniz ile başrolü paylaşıyor. İşte Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündem olan Hande Erçel'in hayatı ve biyografisi...

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma‘da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde okumaya devam etmektedir. 2011-2013 yıllarında bir oyunculuk atölyesinde eğitimine başladı, eş zamanlı olarak bir tiyatronun oyun asistanlığını yaptı.

Hande Erçel, 2012 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan‘da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu. Oyunculuğa 2014 yılında “Çılgın Dershane Üniversitede” adlı diziyle basladi. 2014 yılında “Hayat Ağacı” adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.

Hande Erçel, 2015 yılında “Güneşin Kızları” adlı dizide “Selin Yılmaz” karakterini canlandırdfıktan sonra çok sayıda yapımda rol almıştır. Ünlü oyuncu, Hakan Sabancı ile aşk yaşamaktadır.

BAMBAŞKA BİRİ DİZİSİNİN LEYLA'SI HANDE ERÇEL'İN OYNADIĞI DİZİLER

Sen Çal Kapımı / Eda Yıldız / 2020

Azize / 2019

Halka / Müjde Akay / 2018

Siyah İnci / Hazal / 2017

Aşk Laftan Anlamaz / Hayat Uzun-Sarsılmaz / 2016-2017

Güneşin Kızları / Selin Yılmaz-Mertoğlu / 2015-2016

Hayat Ağacı / Selen Karahanlı / 2014

Çılgın Dersane Üniversitede / Meryem / 2014

Çalıkuşu / 2013 / Zahide

Tatar Ramazan / 2013

HANDE ERÇEL VE HAKAN SABANCI KADAR SÜREDİR BİRLİKTE?

Yaklaşık 10 aydır birlikte olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti sosyal medyanın en çok konuşulan ünlü çiftlerinden biri.

