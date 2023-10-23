Bambaşka Biri'nin yıldızı Hande Erçel'in eski hali olay oldu! Efsane dizide saçlarını savurup dans ettiği anlar ortaya çıktı

Hakan Sabancı ile uzun süredir aşk yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel, Burak Deniz ile başrolünü paylaştığı Bambaşka Biri dizisiyle sık sık gündeme geliyor. Oyunculuğu nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalan ünlü isim bu defa yıllar önceki görüntüleriyle gündem oldu.

Sen Çal Kapımı dizisindeki performansıyla büyük bir çıkış yakalayan güzel oyuncu Hande Erçel'in, yıllar önce Çılgın Dersane Üniversitede dizisinde 'Meryem' karakterine hayat verdiği ortaya çıktı.

Erçel'in dizide saçlarını savurup dans ettiği görüntüler herkesi şaşırttı. Ünlü ismin eski halini görenler; 'Ne kadar değişmiş', 'Flash Tv oyunculuğu' gibi yorumlar yaptılar.

Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde okudu. Erçel, 2011-2013 yılları arasında oyunculuk eğitimi aldı.

2015-2016 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Güneşin Kızları adlı dizide Selin Yılmaz Mertoğlu karakterini canlandırdı.

Daha sonra 2016-2017 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Aşk Laftan Anlamaz adlı dizide Hayat Uzun karakterini canlandırdı. Bu dizideki çalışmasıyla En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Altın Kelebek Ödülü‘nü kazandı.

2019 yılında, TRT 1'de yayımlanan Halka dizisinde Müjde Akay, aynı yıl Kanal D'de yayımlanan Azize adlı dizide ise Azize Aksu Günay karakterine hayat verdi.

Son olarak ise, 2020-2021 yılları arasında ise FOX'ta yayımlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Eda Yıldız karakterine hayat verdi. Dizi, 8 Eylül 2021'de 52. bölümü ile final yaparak sona erdi.









