Bamsı Beyrek ve Banu Çiçek Hatun kimdir? Hangi yıllarda yaşadılar?

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu açtıran Batu Alıcı Dede Korkut Hikayeleri'nden bir soruyla karşılaştı. Soruda Bamsı Beyrek, Banu Çiçek Hatun, Bala Hatun ve Bayındır Han'dan hangisinin Dede Korkut Hikayeleri karakteri olmadığı soruldu. Peki soruda geçen Bamsı Beyrek ve Banu Çiçek Hatun kimdir? İşte Bamsı Beyrek ve Banu Çiçek Hatun ile ilgili detaylar...

BAMSI BEYREK KİMDİR? NE ZAMAN YAŞAMIŞTIR?

Dede Korkut hikâyelerinde bahsedilen Bamsı Beyrek güçlü,kuvvetli bir karakterdir. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinir. Dede Korkut Hikayeleri'ndeki Bamsı Beyrek, adına film yapılacak kadar önemlidir.Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır. Ayrıca tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bir anlatışa göre; Bamsı Beyrek Oğuz'un oğullarından Ay Han'ın oğludur.

BANU ÇİÇEK HATUN KİMDİR? NE ZAMAN YAŞAMIŞTIR?

Dede Korkut hikâyelerinde adı geçen geçen Bağnu diye de anılan mitolojik karakterdir.Kam püre'nin oğlu Bamsı Beyrek'in beşik kertmesidir. Oğuz boylarında kadınların eşit haklara sahip olduğunun en önemli, en belirgin simgesidir. Banı Çiçek diye de geçer.

