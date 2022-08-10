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Bamya nasıl temizlenir ve ayıklanır? Bamya buzlukta nasıl saklanır, dondurulur?

10.08.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bamya temizleme ve saklama yöntemleri merak ediliyor. Yaz sebzelerinin en sevilenlerinden olan bamya, doğru temizlendiği takdirde yemeklere daha çok lezzet katıyor. Bamya, hem tek başına pişirilerek hem de güveç gibi tariflerde sıklıkla tercih ediliyor. Bamya temizlenirken, kurutulurken ve dondurucuya atmadan önce dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Bamya temizleme ve ayıklama yöntemlerini haberimizde bulabilirsiniz.

Bamya nasıl temizlenir ve ayıklanır? Bamya buzlukta nasıl saklanır, dondurulur?

Bamya temizlenirken bazı noktalara dikkat edilmezse bamya yemeği yapılırken yemeğin salyalanma sorunu ortaya çıkacaktır. Ayrıca dikenli kısımlarının tamamen temizlenmesine de dikkat edilmesi gerekiyor. Peki kuru bamya nasıl temizlenir? Bamya nasıl temizlenir ve ayıklanır? Bamya buzlukta nasıl saklanır, dondurulur? İşte bamya yemeği yapmadan önce merak edilen tüm soruların yanıtları haberimizde...

BAMYA NASIL AYIKLANIR VE TEMİZLENİR?

Bamyaları buzdolabında 2 günden uzun süre bekletmemelisiniz.
Bamya temizlenmeden önce mutlaka iyice yıkanmalıdır. Bamyaların sap kısımlarını asla dibine kadar kesmemelisiniz aksi halde pişirirken bamyalarınız hemen salyalanacaktır. Bunun yerine ince uçlu minik bir bıçak kullanmalı ve ayıklamanız gereken uç kısımlarını koni ya da huni biçiminde kesmelisiniz. Bu ayıklama işlemi bamyanın iç kısmında salyalanmaya neden olan maddelerin içeride kalmasını sağlayacak, açılıp yırtılmayan bamya, salyalanmadan güzelce pişecektir.

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BAMYA SALYALANMASI NASIL ENGELLENİR?

Bamya salyalanmaması için kesme yönteminden bahsetmiştik. Bir diğer yöntem ise limonlu suda bekletmek. Bamyanın saplarını huni şeklinde yaptıktan sonra bir kabın içine yarım limon suyu, temiz su ilave ederek bamyaları içine atın 5 dakika beklettikten sonra yemeklik bamyalarınız hazır.

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BAMYA NASIL YIKANIR?

Bamya yıkanırken dikkatli bir şekilde ovalanması gerekir. Bamyalar genellikle ilaçlı olduğu için iyice yıkanması gerekir. Yıkama suyunun fazlalığı da süzülmelidir. bamya detaylı bir şekilde temizlenmeli ve yıkanırken de ayıklanmalıdır. Bamyalar yıkandıktan sonra sap kısımları da ayıklanmalıdır. Bamyaların uç kısımları huni şeklinde kesilmeli.

bamya sakla

BAMYA BUZLUKTA NASIL SAKLANIR?

İlk olarak bamyaları bol suda yıkayıp ayıklayın ve sap kısımlarını bıçakla dikkatlice temizleyin. Daha sonra buzlu su ve içine birkaç damla limon suyu damlattığınız kaynar su hazırlayın. Hazırladığınız bamyaları önce kaynar suya, ardından da hemen buzlu suya atın. Bamyaları güzelce kurutup hava almayacak şekilde paketleyin ve buzluğa kaldırın. Bu yöntemle bamyaları yaklaşık 1 yıl kadar buzlukta muhafa edebilirsiniz.

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