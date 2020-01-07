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  4. "Bandırma Vapuru" Anadolu turnesinde

"Bandırma Vapuru" Anadolu turnesinde

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 07.01.2020 16:11 | Son Güncelleme

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının, Milli Mücadele'nin ateşinin yakıldığı Samsun'a gidişini anlatan "Bandırma Vapuru" oyunu, Eskişehir, Ankara ve Balıkesir'de sahnelenecek

Bandırma Vapuru oyunu, Eskişehir, Ankara ve Balıkesir'de tiyatroseverlerle buluşacak.

Milli Mücadele'nin ve Cumhuriyet tarihinin en önemli sembollerinden biri olan Bandırma Vapuru, tiyatro oyununa konu oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının, Milli Mücadele'nin ateşinin yakıldığı Samsun'a gidişini anlatan oyun, Eskişehir, Ankara ve Balıkesir'de sahnelenecek.

Teatro Rudius'un Milli Mücadele'nin 100. yılı anısına sahneye koyduğu "Bandırma Vapuru" oyunu, gerçek ve hayal gücünü harmanlayan, belgesel tadındaki örgüsüyle dikkati çekiyor.

Gerçek ve kurgunun iç içe geçtiği oyunda, Fikriye Hanım'ın Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya duyduğu büyük aşka da yer veriliyor.

Başrollerini Ali Karagöz, Özdemir Çiftçioğlu ve Merve Akaydın'ın paylaştığı oyun, 8 Ocak'ta Eskişehir Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde, 9 Ocak'ta Ankara Mevsim Tiyatro Salonu'nda, 10 Ocak'ta da Balıkesir Avlu Kongre Merkezi'nde tiyatroseverlerle bir araya gelecek.

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Bandırma Vapuru

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