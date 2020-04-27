Bandırma'da meslek lisesi öğretmenleri her gün dezenfektan üretiyor

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde döner sermaye yöntemiyle kurulan atölyede üretilen dezenfektanlar 4 ilde kullanılıyor.

Edincik Mahallesi'ndeki okulun kimya teknolojisi alanında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kullanılan el, cilt ve ortam dezenfektanlarının yanı sıra sıvı el sabunu, yüzey temizleyici, bulaşık deterjanı, köpük sabun ve çamaşır suyu üretiliyor.

Uzaktan eğitim uygulamasının başlamasına kadar öğrencilerin de yer aldığı çalışmalar, idareci ve öğretmenlerden oluşan 10 kişilik ekip tarafından sürdürülüyor. Üretilen dezenfektan ile diğer temizlik malzemeleri, Balıkesir, Aydın, Manisa ve Muğla'daki kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre gönderiliyor.

Okul Müdürü Aysun Karadayı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayının ilk haftasından itibaren yüzey ve el dezenfektanı ürettiklerini söyledi.

Karadayı, "Marmara ve Ege Bölgelerine hizmet veriyoruz. Talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Özellikle aciliyete göre cevap veriyoruz." dedi.