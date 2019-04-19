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Okul müdürü hakkında taciz şikayetinde bulundu, ateşe verildi!

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İLGİNÇ HABERLER  | 19.04.2019 12:01 | Son Güncelleme

Bangladeş'te medrese öğrencisi olan 19 yaşındaki Nusret Cihan Rafi, medresenin müdürünü cinsel saldırı suçundan şikayet ettikten sonra okulda gaz yağı ile yakıldı.

Okul müdürü hakkında taciz şikayetinde bulundu, ateşe verildi!

Dünya, Bangladeş'te okul müdürünün kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu şikayet etmesi sonrası öldürülen Nusret'i konuşuyor. Bangladeş polisi iç soruşturma başlatırken, İnsan Hakları İzleme Örgütü sorumluların bulunup adaletin yerine getirilmesi çağrısı yaptı.

Rafi, müdürün kendisini odasına çağırarak cinsel saldırıda bulunduğunu, olayı ailesine de anlatarak polise şikayette bulundu.

Rafi ifade verirken, polisin bu sırada anlattıklarını videoya kaydedip, "Büyütecek bir şey yok" dediği, kimliğini gizlemek yerine ellerini yüzünden çekmesini istediği görüntüler yerel medyaya sızdırıldı.

Okul müdürü tutuklandı ama müdürün serbest bırakılmasını isteyen bir grup, medresenin iki erkek öğrencisinin örgütlemesi, bazı yerel siyasetçilerin de katılımıyla sokağa çıktı. İnsanlar olaydan dolayı Raif'i suçlarken, aile kızlarının güvenliğinden endişe ediyordu.

İki hafta sonra, sınavlar için döndüğü medresede üzerine gaz yağı dökülüp ateşe verilerek saldırıya uğradı. 5 gün süren ölümle savaşını kaybetti.

RAİF OLAYI VİDEODA ANLATMIŞTI, SES KAYDI BIRAKTI

Karakoldaki videoyu çeken polis açığa alındı ve emniyet iç soruşturma başlattı. Raif, bir kız arkadaşının "bir arkadaşının dayak yediğini" söyleyerek kendisini çatıya çağırdığını, ancak yukarı çıktığında, burka giymiş dört-beş kişi ile karşılaştığını, müdür hakkındaki şikayetini geri çekmesini istediklerini söylemişti. Reddedince üzerine gaz yağı döküp ateşe verdiler.

Saldırganlar olay yerinden kaçtıktan sonra, vücudunun yüzde 80'i yanmış olan Raif, öleceğinden korktuğu için ambulansta erkek kardeşinin cep telefonundan "Öğretmen bana dokundu. Bu suçla son nefesime kadar savaşacağım" kaydı bırakarak, saldırganların da medrese öğrencileri olduğunu söylemişti. 10 Nisan günü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cenazesine binlerce kişi katıldı.

Polis 15 kişiyi tutukladı. Bu kişilerin aralarında iki erkek öğrencinin bulunduğu da belirtilirken, okul müdürü gözaltında.


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Anahtar Kelimeler:
Bangladeş nusret ateş yakılma gaz yağı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
islam işte neresinden baksan cehalet
AŞAĞILIK HERİFLER.TACİZ EDİP ÖLDÜRÜRLER BU KAÇTIR OLUYOR .İSLAMIN EN BÜYÜK DÜŞMANI BU KOKUŞMUŞ TİP MÜSLÜMANLAR
dinimizde zorbalıl yok iyili Cumhıriyet ile yönetilip gerçek İSlamı yaşıyoruz
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