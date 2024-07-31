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Banu Alkan'ın başsağlığı mesajı tepki çekmişti! Safiye Soyman bakın ne dedi...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
31.07.2024 11:01
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MS hastası oğlu Harun'u kaybeden ünlü sanatçı Safiye Soyman zor günlerini dostlarının desteğiyle geçiriyor. Son olarak arkadaşı Banu Alkan'ın başsağlığı mesajı gündeme gelmişti. Safiye Soyman bu konuda bakın ne dedi.

Banu Alkan'ın başsağlığı mesajı tepki çekmişti! Safiye Soyman bakın ne dedi...

Safiye Soyman'ın uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, 47 yaşında hayatını kaybetti. Evlat acısıyla sarsılan Safiye Soyman, oğlunu gözyaşlarıyla toprağa verdikten sonra bir açıklama yaptı.

"Son nefesini vermek için beni bekliyormuş" diyen Safiye Soyman'ın yakın dostlarının cenazede nerede olduğu merak edildi.

Seda Sayan bilet bulamayınca gelemedi, Bülent Ersoy ise sık sık arkadaşını aradı.

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Banu Alkan ise öyle bir paylaşım yaptı ki büyük tepki çekti. Alkan tepkilerden sonra paylaşımdaki notu sildi.

AA

"BANU DÜŞÜNEMEMİŞTİR"

Bu konuda Günaydın'a konuşan Safiye Soyman ise şunları söyledi:

"Program arkadaşlarımdan da Bülent (Ersoy) Hanım defalarca aradı. Seray Sever cenazeye geldi. Banu Alkan ise mesaj attı. Onun sosyal medyadaki paylaşımını yadırgamışlar galiba. Düşünememiştir böyle tepki alacağını."

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Safiye Soyman
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