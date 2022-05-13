Banu Alkan kendine iltifat etti! Göğüs dekolteli videosunun altına bakın ne yazdı...

Afrodit, Vahşi ve Güzel, Kızma Birader gibi yapımlarda rol alan Banu Alkan henüz 16 yaşındayken mankenliğe başladı. Özel hayatı ve kariyeriyle yıllarca ekran önünde olan Banu Alkan, zaman zaman Instagram paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

BANU ALKAN'DAN ŞAŞIRTAN VİDEO

Banu Alkan siyah, göğüs dekolteli elbisesiyle eğilip dekolte verdiği videosunu Instagram hesabından paylaştı.

Kendi kendisine iltifat eden Alkan bu potun altına, "Muhteşem görüntü" ifadelerini düştü.

Alkan'ın o videosuna, "Maşallah binlerce", "Bu nasıl zerafet" gibi yorumlar geldi.

1 Temmuz 1958 Dubrovnik, Yugoslavya doğumlu Banu Alkan 63 yaşındadır.

Oyunculuk, mankenlik ve şarkıcılık yaptı. Yıllar içerisinde birçok projeye imza attı.

2017'de yayınlanan Dünya Güzellerin adlı seyahat programında Safiye Soyman, Bülent Ersoy ve Burcu Esmersoy ile yer aldı.





