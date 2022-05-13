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Banu Alkan kendine iltifat etti! Göğüs dekolteli videosunun altına bakın ne yazdı...

13.05.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan bir zamanların en çok konuşulan isimlerinden biriydi. 2014 Türk Sineması’nın Gelmiş Geçmiş Yaşayan En Güzel Kadını ödülünü alan Banu Alkan, Instagram'da paylaştığı video ile şaşırttı.

Banu Alkan kendine iltifat etti! Göğüs dekolteli videosunun altına bakın ne yazdı...

Afrodit, Vahşi ve Güzel, Kızma Birader gibi yapımlarda rol alan Banu Alkan henüz 16 yaşındayken mankenliğe başladı. Özel hayatı ve kariyeriyle yıllarca ekran önünde olan Banu Alkan, zaman zaman Instagram paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

BANU ALKAN'DAN ŞAŞIRTAN VİDEO

Banu Alkan siyah, göğüs dekolteli elbisesiyle eğilip dekolte verdiği videosunu Instagram hesabından paylaştı.

Banu Alkan kendi kendine iltifat etti! Göğüs dekolteli videosuna, 'Muhteşem görüntü' yazdı

Kendi kendisine iltifat eden Alkan bu potun altına, "Muhteşem görüntü" ifadelerini düştü.

Banu Alkan kendi kendine iltifat etti! Göğüs dekolteli videosuna, 'Muhteşem görüntü' yazdı

Alkan'ın o videosuna, "Maşallah binlerce", "Bu nasıl zerafet" gibi yorumlar geldi.

Banu Alkan kendi kendine iltifat etti! Göğüs dekolteli videosuna, 'Muhteşem görüntü' yazdı

1 Temmuz 1958 Dubrovnik, Yugoslavya doğumlu Banu Alkan 63 yaşındadır.

Banu Alkan kendi kendine iltifat etti! Göğüs dekolteli videosuna, 'Muhteşem görüntü' yazdı

Oyunculuk, mankenlik ve şarkıcılık yaptı. Yıllar içerisinde birçok projeye imza attı.

Banu Alkan kendi kendine iltifat etti! Göğüs dekolteli videosuna, 'Muhteşem görüntü' yazdı

2017'de yayınlanan Dünya Güzellerin adlı seyahat programında Safiye Soyman, Bülent Ersoy ve Burcu Esmersoy ile yer aldı.

Banu Alkan kendi kendine iltifat etti! Göğüs dekolteli videosuna, 'Muhteşem görüntü' yazdı

Banu Alkan kendi kendine iltifat etti! Göğüs dekolteli videosuna, 'Muhteşem görüntü' yazdı

Banu Alkan kendi kendine iltifat etti! Göğüs dekolteli videosuna, 'Muhteşem görüntü' yazdı

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Banu Alkan Instagram
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