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Banyo kan gölüne döndü! Klozetteki piton adamın penisini ısırdı! Üzerine işeyince...

Tayland'da Atthaporn Boonmakchuay isimli adamı evinde tuvaleti kullanırken bir piton ısırdı. Kan kaybeden adam yılanın boynuna ip bağlayıp banyo kapısına aşarak kurtuldu.

Banyo kan gölüne döndü! Klozetteki piton adamın penisini ısırdı! Üzerine işeyince...

Tuvaletteyken bir pitonun kendisini özel bölgelerinden ısırması sonucu kan kaybeden bir adam yaşam mücadelesi veriyor. 38 yaşındaki Taylandlı Atthaporn Boonmakchuay, Bangkok'un doğusundaki Chachoengsao eyaletindeki evinin banyosunda devasa yılan tarafından ısırıldı.

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BANYO KAPISINA BAĞLADI

Aniden keskin bir acı hisseden adam pitonun cinsel bölgesine kenetlendiğini gördü. Panik halindeki Atthaporn karısına bağırdı ve yılandan kurtulmak için mücadele etti. Bayılmadan önce yılanın başına ip bağlayıp banyo kapısına bağladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Ağır kan kaybı yaşayan yaralı, tedavi altına alındı.

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Yerel haber ajansı Bangpakong News'e göre yılan sonunda yakalandı, güvenli bir şekilde torbaya konuldu ve daha sonra vahşi doğaya geri bırakıldı. Yetkililer, pitonun borulardan yukarı yüzerek eve girdiğini tahmin ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
yılan
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