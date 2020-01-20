Bar Refaeli'den müjdeli haber geldi!

Bar Refaeli, Instagram hesabından 'Gerçek çekici görünüm bu' notuyla hayranlarını sevindiren haberi verdi.

Bar Refaeli

İsrailli model Bar Refaeli'den güzel haber geldi. Dünyaca ünlü model Bar Refaeli, müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Bar Refaeli'nin Instagram'dan duyurduğu o müjdeli haber...

Ünlü model Bar Rafaeli üçüncü kez anne oldu. 34 yaşındaki İsrailli model, eşi Adi Ezra ile yaşadığı üçüncü çocuk sevincini sosyal medya hesabında paylaştı.

Hastane kıyafetleri içinde fotoğrafını paylaşan Rafaeli, “Gerçek çekici görünüm bu. 3,5 yılda 3’üncü bebek. Aile her şeydir. Hayat güzeldir” notunu yazdı.

Rafaeli’nin 3 yaşında Liv ve 2 yaşında Elle adında iki çocuğu daha bulunuyor.