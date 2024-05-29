Refah'ta, Gazze'de çocuklar ölürken; ABD'li Nikki İsrail'de top mermisine yazdı: "Bitirin onları"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları devam ederken, Refah'da yine sivillerin sığındığı bir çadır kamp hedef alındı. Bölgeden gelen acı görüntüler tüm dünyayı ayağa kaldırırken; ABD'de 2024 başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Parti'den aday adayı olan ve yeterli desteği alamadığı için yarıştan çekilen Nikki Haley, İsrail'in kuzeyine yaptığı ziyaret olay oldu.

İsrail'in eski BM Temsilcisi Danny Danon, sosyal medya hesabından Haley'in İsrail'in kuzeyindeki ziyaretine ilişkin bazı fotoğraflar paylaştı.

TOP MERMİSİNE 'BİTİRİN ONLARI' DİYE YAZDI

Aynı zamanda ABD'nin eski BM Temsilcisi de olan Haley, burada bir top mermisinin üzerine "Bitirin onları" yazarak imzaladı. Haley'e tepkiler ise çığ gibi büyüdü.

Donald Trump'a rakip olan ancak yeterli desteği alamadığı için başkanlık adaylığı yarışından çekilen Haley, İsrail'e verdiği yoğun destekle biliniyordu.

7 EKİM SALDIRILARINDAN BU YANA İSRAİL KATLİAM YAPIYOR

Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail'in kuzeyinde de tansiyon gergin.

İsrail, bir kez daha Refah’ta bulunan bir çadır kampı vurdu. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki Refah kentinin batısında yer alan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu El Mevasi çadır kampını vurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiği, 10’u ağır 64 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

El Mevasi, İsrail tarafından güvenli olarak belirlenen yerler arasında bulunurken, çadırların bulunduğu bölgeye 4 tank mermisinin isabet ettiği ifade edildi.

GAZZE’DE CAN KAYBI 35 BİN 984’E YÜKSELDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 5 farklı saldırıda 46 sivil hayatını kaybetti, 110 Filistinli ise yaralandı.

Açıklamada, 7 Ekim’den bu yana devam bombardımanın bilançosuna da yer verilirken, bölgedeki can kaybının 36 bin 96’ya, yaralı sayısının da 81 bin 136’ya yükseldiği aktarıldı.







