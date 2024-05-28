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  4. Burdur’daki diyaliz olayında acı haber! Entübe edilen hastalardan biri hayatını kaybetti

Burdur’daki diyaliz olayında acı haber! Entübe edilen hastalardan biri hayatını kaybetti

28.05.2024 18:19
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Burdur'da 25 Mayıs günü çok sayıda hasta, diyaliz tedavisinin ardından fenalaşınca hastaneye yatırılmıştı. Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen ve entübe edilen hastalardan Mustafa Demir (70) hayatını kaybetti.

Burdur’daki diyaliz olayında acı haber! Entübe edilen hastalardan biri hayatını kaybetti

Burdur Devlet Hastanesi’nde 25 Mayıs Cumartesi günü 08.00-12.00 ile 12.00-16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetlerle hastaneye geri dönmüştü.

14 KİŞİ ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Bunun üzerine hastane yönetimi gün içinde diyalize giren tüm hastaları hastaneye çağırıp yapılan tetkiklerin ardından, gün içinde diyaliz merkezinde tedavi olan 33 hastayı Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Bucak’ta bulunan devlet hastaneleri ve özel diyaliz merkezlerine sevk etti. Sevk edilen 33 hastanın 14’ü ise entübe edilmişti.
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HASTA SAYISI 4'E DÜŞTÜ

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü tarafından dün hastaların sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada entübe olan hasta sayısının 4’e düştüğü bildirilirken hastaların rahatsızlanma sebebinin henüz netlik kazanmadığı belirtilmişti.

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ACI HABER ANTALYA'DAN GELDİ

Olay sonrası entübe edilerek ambulans ile Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek burada tedavi altına alınan ve entübe halde tedavisi devam eden 4 hastadan biri olan Mustafa Demir olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetti. Diğer 3 entübe hastanın ise durumlarında bir değişiklik olmadığı öğrenildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Burdur diyaliz
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