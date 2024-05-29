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AK Parti ile CHP arasındaki ‘normalleşme’ sürecinde yeni gelişme! ‘Gölge kabine’ hamlesi…

29.05.2024 08:06
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CHP’de Özgür Özel’in genel başkanlığa seçilmesi ile birlikte devreye alınan ‘gölge kabine’ uygulaması ile ilgili kritik bir gelişme daha yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel’in bir araya gelmesi ile başlayan sürecin ardından yeni bir adım daha atıldı. CHP'nin gölge kabinesinde yer alan isimler de bakanlarla bir araya gelmeye başlarken Ankara kulislerinde bu görüşmelerin süreceği konuşuluyor.

AK Parti ile CHP arasındaki ‘normalleşme’ sürecinde yeni gelişme! ‘Gölge kabine’ hamlesi…

Ankara kulislerinde konuşulan zirveler peş peşe gerçekleşti. AK Parti ile CHP arasında başlayan normalleşme süreci şimdi de CHP’nin gölge kabinesinde yer alan isimlerin bakanlarla görüşmesi ile devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmesinin ardından siyasette yeni bir süreç başladı. İki liderin de talimatlarıyla, CHP’nin gölge kabine olarak kurduğu Genel Başkan Yardımcılarıyla, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yer alan Bakanlar bir araya gelmeye başladı.

İLK TEMAS GERÇEKLEŞTİ

İlk temas, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında yaşandı.

Bakan Mehmet Özhaseki, CHP’nin Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’i makamında ağırladı.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün de eşlik ettiği görüşme bir buçuk saat sürdü.

Olumlu havada geçtiği belirtilen buluşmada, belediyelerin başta mali sıkıntıları olmak üzere çeşitli konularda yaşanan sorunların ele alındığı öğrenildi.

Görüşmede, Zeybek’in, belediyelerle ilgili sorunların yer aldığı bir dosyayı Bakan Özhaseki’ye ilettiği ve sorunların çözümü konusunda karşılıklı niyetlerin ortaya konulduğu öğrenildi.

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İKİNCİ TEMAS DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDA

İkinci temas ise Dışişleri Bakanlığında yaşandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CHP’nin gölge Dışişleri Bakanı, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ile bir araya geldi.

Fidan’ın makamında gerçekleşen görüşmenin, verimli geçtiği kaydedildi.

Fidan, Uzgel görüşmesinde kurumsal yapılar üzerine görüşlerin aktarıldığı, CHP’li Uzgel’in konuşmalarını Dışişleri Bakanı'nın not ettiği belirtildi.

CHP’nin özellikle Cumhurbaşkanının yurt dışı ziyaretleri ve hükümetin dış politikasına ilişkin daha fazla bilgilendirilmek istediği de yine Uzgel tarafından Fidan’a iletildi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

CHP ile bakanların temaslarının önümüzdeki günlerde de süreceği vurgulanıyor.

Bu noktada CHP genel başkan yardımcılılarının İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya gelmesi bekleniyor.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan CHP ak parti
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