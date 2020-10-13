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Bar Refaeli: Korkusuz olun

13.10.2020 16:43 | Son Güncelleme:
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Bar Refaeli: Korkusuz olun

35 yaşındaki ünlü model Bar Rafaeli, sosyal medya hesabından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Rafaeli, takipçilerine "Korkusuz olun" çağrısında bulundu.

İsrailli top model Bar Refaeli, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Çocukluk fotoğraflarını yayınlayan Refaeli, "Korkusuz olun" çağrısında bulundu.

35 yaşındaki Bar Rafaeli, gönderisine şu notu düştü:

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Her başarılı kadının arkasında, kendi önündeki yolda hiçbir şeyin durmasına izin vermeyen korkusuz bir kız çocuğu vardır. Haydi, eğitime ulaşılabilirliği destekleyelim; çünkü öğrenim fırsatı, her şey demektir.

Rafaeli, geçtiğimiz aylarda eşi Adi Ezra ile yaşadığı üçüncü çocuk sevincini sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

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