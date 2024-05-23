Şevval Sam Ru galasında boy gösterdi! "Bu kıyafeti herkes taşıyamaz"

24 Mayıs’ta GAİN’de izleyiciyle buluşacak olan Ru dizisinde rol alan oyuncular galada buluştu.

Çekimleri Urla’da gerçekleştirilen dizi 8 bölümden oluşmakla birlikte dikkat çeken bir oyuncu kadrosuna ev sahipliği yapıyor.

RU KADROSUNDA YER ALIYOR

Meryem Uzerli’nin başrolünde olduğu dizinin oyuncu kadrosunda Burak Berkay Akgül, Hira Koyuncuoğlu, Emre Karayel, Gökay Türkmen, Zafer Algöz, Şevval Sam, Derya Alabora, Gonca Vuslateri, Kartal Can Ermiş, Beril Kayar ve Sevgi Temel yer alıyor.



Gala gecesinde bir araya gelen oyunculardan Şevval Sam sosyal medyada gündem oldu. Transparan detaylara sahip seçimiyle ve fit görünümüyle dikkat çeken Sam'ı görenler "50 yaşında olması şaka mı?" dedi.

Yıllara meydan okuyan güzel şarkıcı ve oyuncuya "Ne kadar güzel bir kadın bu kıyafeti herkes taşıyamaz", "Yalnız Şevval Sam hala ateş ediyor yaşlanmak nedir bilmiyor", "Bu nasıl 50 ya?" yorumları yağdı.





