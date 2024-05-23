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  4. Şevval Sam Ru galasında boy gösterdi! "Bu kıyafeti herkes taşıyamaz"

Şevval Sam Ru galasında boy gösterdi! "Bu kıyafeti herkes taşıyamaz"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.05.2024 07:45
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Gain için çekilen Ru dizisinin kadrosunda yer alan Şevval Sam dizinin galasında herkesin önüne geçti. Sade ama iddialı seçimiyle gecede boy gösteren Şevval Sam'a yorum yağdı.

Şevval Sam Ru galasında boy gösterdi! "Bu kıyafeti herkes taşıyamaz"

24 Mayıs’ta GAİN’de izleyiciyle buluşacak olan Ru dizisinde rol alan oyuncular galada buluştu.

Çekimleri Urla’da gerçekleştirilen dizi 8 bölümden oluşmakla birlikte dikkat çeken bir oyuncu kadrosuna ev sahipliği yapıyor.

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RU KADROSUNDA YER ALIYOR

Meryem Uzerli’nin başrolünde olduğu dizinin oyuncu kadrosunda Burak Berkay Akgül, Hira Koyuncuoğlu, Emre Karayel, Gökay Türkmen, Zafer Algöz, Şevval Sam, Derya Alabora, Gonca Vuslateri, Kartal Can Ermiş, Beril Kayar ve Sevgi Temel yer alıyor.

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Gala gecesinde bir araya gelen oyunculardan Şevval Sam sosyal medyada gündem oldu. Transparan detaylara sahip seçimiyle ve fit görünümüyle dikkat çeken Sam'ı görenler "50 yaşında olması şaka mı?" dedi.

Yıllara meydan okuyan güzel şarkıcı ve oyuncuya "Ne kadar güzel bir kadın bu kıyafeti herkes taşıyamaz", "Yalnız Şevval Sam hala ateş ediyor yaşlanmak nedir bilmiyor", "Bu nasıl 50 ya?" yorumları yağdı.

Vitrin


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Şevval Sam
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