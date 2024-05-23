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Metin Akdülger Sandık Kokusu'na veda etti! Uğur Yücel ile sette gerilim iddiası

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.05.2024 08:26
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12 Haziran’da sezon finali yapacak olan Sandık Kokusu dizisinden başrol oyuncularından Metin Akdülger veda etti. Diziye ani vedasıyla gündeme gelen Akdülger'in Uğur Yücel ile arasının gerildiği iddia edildi.

Metin Akdülger Sandık Kokusu'na veda etti! Uğur Yücel ile sette gerilim iddiası

“Sandık Kokusu” dizisinin son bölümü bir vedaya sahne oldu. Sandık Kokusu'nun Atilla’sı Metin Akdülger 12 Haziran’daki sezon finali öncesi diziden ayrıldı. Bu ayrılığın temel sebebinin Akdülger’in senaryoyla ilgili şikayetleri olduğu konuşuluyor.

Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre; karakteriyle ilgili “Atilla bunu yapmaz” diyerek zaman zaman repliğini değiştiren oyuncuya babası Hasan’ı oynayan Uğur Yücel’in “Hasan da bunu yapmaz” diyerek çıkıştığı ve ortamın gerildiği de kulislerde gündeme gelen söylentiler arasında…

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VEDA MESAJI YAYINLADI

Metin Akdülger dün akşam vedasının ardından şu mesajı yayınladı:

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“Hanımlar beyler, hayat büyülü anlarla ve bilinmezliklerle dolu bir macera. Atilla da benim hayatımın en büyülü parçalarından biri. Onun bana yaşattığı anlar, tanıştırdığı ruhlar, yoldaşlar artık benim kalbimdeler, güvendeler. Hikâyeler anlatıldıkça hayat bulur, hikâye anlatıcıları da hikâyelerinde bulurlar kendi hayatlarını. Bana hayat veren Atilla’ya ve ona hayat veren tüm ekipteki dostlarıma kalpten minnet ve sevgilerimi iletmek istiyorum. Onları çok seviyorum ve özleyeceğim. Hikâyemizi seven tüm izleyicilerimize, verdikleri büyük sevgi ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ederim."

Özge Özpirinçci de “Bunu saymıyorum ve seni çok seviyorum! Karavanda bi köşem boş kaldı… İyi ki sen be Metin!” mesajlarını yayınladı.

Vitrin


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Metin Akdülger sandık kokusu
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