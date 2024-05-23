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Seren Serengil sokak köpekleri için teklif edilen yasayı duyunca çıldırdı! "5000 köpeğe bakarım, b.klarını bile vermem”

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.05.2024 09:09
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AK Parti'nin sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi gündemde. Sokak köpekleri önce sahiplendirilmeye çalışılacak 30 gün beklenecek. Bu süre zarfında sahiplenilmeyen köpekler uyutulacak. Bu teklif pek çok vatandaşı olduğu gibi Seren Serengil'i de çıldırttı.

Seren Serengil sokak köpekleri için teklif edilen yasayı duyunca çıldırdı! "5000 köpeğe bakarım, b.klarını bile vermem”

Sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifinde sona gelindi. Sokak köpekleri sorununun çözümü için hazırlanan yasa teklifinin önümüzdeki haftalarda Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

Teklifin ayrıntıları şoke etti; sokak köpekleri önce sahiplendirilmeye çalışılacak. 30 gün süre zarfında sahiplenilmeyen köpekler uyutulacak.

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Haberi alan ünlü isimler köpeklerin uyutulması kararına tepki gösterdi. Seren Serengil bu yasa karşısında çıldırdı ve ”5000 köpeğe bakarım, b.klarını bile vermem. Direnirim canımı veririm onları vermem” dedi.

DG

"EKREM İMAMOĞLU'NA GÜVENİYORUM"

Serengil “Bu ülkede köpek uyutmak diye bir şey olamaz, ama bunu yapmaya çalışanların bu sene ölüm haberini alacağız, buraya yazdım. Allah bütün planları bozar. Ekrem İmamoğlu’na güveniyorum, bu yasa o meclisten çıkmayacak. Ben size inanıyorum bize söz verdiniz, bu cehalete son verin, yoksa sıra bize gelecek” yazdı.

Vitrin


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Seren Serengil
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