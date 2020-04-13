Bar sahibi duvara asılı olan 3.000 dolarlık banknotla çalışanların maaşını ödedi

Gürcistan’da bar sahibi olan Jennier Knox da, karantina nedeniyle barını kapatmak zorunda olan işletmecilerden biri. Jennifer, çalışanlarını maddi olarak koruyabilmek için onlara ödeme yapmaya karar veriyor. Ancak elindeki para yeterli değildi, fakat aklına iyi bir fikir geldi.

Barın dekorasyonu nedeniyle duvarların boydan boya banknotlarla kaplı olduğunu ve karantina nedeniyle çok boş vakti olduğunu fark eden Jennifer işe koyuldu. Duvara yapıştırılmış tüm banknotlar 3.000 dolar değerindeydi. Jeniffer’ın çabasını duyan müdavimler de destek olmaya karar verip nakit bağışladılar ve böylece dört barmenle, iki müzisyenin maaşı ödenebildi.

Jennifer, barının duvarlarına 15 yıldır banknotlar yapıştırıyor. Salgınla birlikte kapanan dükkanlardan biri de onun barı oldu. Hiçbir şey yapmadan beklemesinin mümkün olmadığını söyleyen Jennifer, hizmet sektörünün pandemi nedeniyle can çekiştiğini belirtti. Jennifer ayrıca hizmet sektörüne yönelik bir bağış kampanyası başlattı.



