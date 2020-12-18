Barack Obama sevgisini böyle gösterdi: 'Saçma sapan komedi'

Barack Obama, bu sene de geleneği bozmayarak kendi listesini açıkladı. Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 yılı içerisinde izlediği ve sevdiği televizyon programlarını, yapımlarını açıkladı.

Entertainment Weekly’ye konuşan eski başkan, üzerinde çalıştığı anı kitabı A Promised Land’in yazım sürecinde kendisine ilham veren ve kafasını boşaltmasına yardımcı olan diziler ve programları sıraladı. İlk olarak Breaking Bad spin-off’u Better Call Saul’dan bahseden Obama, “Harika karakterleri ve Amerikan rüyasının karanlık tarafını incelemesi nedeniyle onu bu listeye aldım.” açıklamasını yaptı.

BARACK OBAMA’NIN KOMEDİ SEVGİSİ

Ardından The Good Place dizisinden bahseden Barack Obama, dizi hakkında “Saçma sapan komedi ile büyük felsefi soruların akıllıca ve tatlı bir kombinasyonu.” yorumunu yaptı. “Ve Watchmen ile The Boys’tan bahsetmeden geçemem.” diyerek listenin sonuna doğru ilerleyen Barack Obama; “Irk, kapitalizm, kurumsal güç ve kitle iletişim araçlarının çarpıtıcı etkilerini ortaya çıkarmak adına süper kahraman formatını bu kadar başarılı uyguladıkları için bu iki yapımı seçtim.” açıklamasını yaptı.

Son olarak bir basketbol tutkunu olarak tabii ki NBA’den bahsetmeden geçmeyen Obama’nın bu listesine bahsettiği dizilerin yapımcıları, sosyal medya hesaplarından teşekkür mesajları paylaştı.



