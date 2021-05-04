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  4. Baraj dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Halit her şeyi duyuyor, ortalık karışıyor! Nazım vurulacak mı?

Baraj dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Halit her şeyi duyuyor, ortalık karışıyor! Nazım vurulacak mı?

04.05.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'de yayınlanan sevilen dizi Baraj, her Salı akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Nazım iyileştiğinde Nehir’in hangi sebeple aniden Tarık’la evlendiğini merak etmiş ve peşine düşmüştü. Peki Baraj dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Baraj dizisi yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Baraj dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Halit her şeyi duyuyor, ortalık karışıyor! Nazım vurulacak mı?

Her Salı saat 20:00'da FOX TV'de yayınlanan sevilen dizi Baraj, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Nazım iyileştiğinde Nehir’in hangi sebeple aniden Tarık’la evlendiğini merak etmiş ve peşine düşmüştü. Peki Baraj dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BARAJ DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (38. BÖLÜM)

Baraj dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

BARAJ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ (37. BÖLÜM)

Baraj dizisinde Nazım’ın hayatta kalmak için küçük bir şansı vardır ve Bahar’la Tarık bu şansı bir fırsata çevirerek Nehir’i Nazım’ı kurtarmak için Tarık’la evlenmeye ikna ederler. Nazım iyileştiğinde Nehir’in hangi sebeple aniden Tarık’la evlendiğinin peşine düşecektir. Tarık’ın Nehir’le evlendiğini öğrenen Zahra ise öfkesinden dolayı oldukça büyük bir sırrı da ortaya çıkaracaktır.

BARAJ DİZİSİ YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (38. BÖLÜM)

Baraj dizisinin yayınlanan yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


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FOX Baraj dizisi
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