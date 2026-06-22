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Baraj dolunca suyun altında kalıyor: Sadece ucu gözüküyor!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajı’nda suyun çekilmesiyle gün yüzüne çıkan eski Kuşçu Mahallesi, son dönemle artan yağışlarla, baraj gölünün dolmasıyla yeniden su altında kaldı. Kuşçu Mahallesi Muhtarı Cengiz Tunga, “Köydeki minaremiz, su seviyesi yaklaşık 10 metre düştüğü zaman açığa çıkar ama şu anda yağışların bol olmasından dolayı suyun altında” dedi.

Baraj dolunca suyun altında kalıyor: Sadece ucu gözüküyor!

Kocasinan ilçesindeki Kuşçu Mahallesi, 2003 yılında barajın inşa edilmesiyle su altında kaldı. Geçen süreçte Yamula Barajı’nın suyunun çekilmesiyle, baraj gölü altında kalan eski Kuşçu Mahallesi’nin kalıntıları gün yüzüne çıktı.

Baraj dolunca suyun altında kalıyor: Sadece ucu gözüküyor! 1

Yaklaşık 9 yıl önce kalıntıları görülmeye başlanan Kuşçu Mahallesi, bu yılki yağışlarla baraj gölünün dolmasıyla yeniden su altında kaldı.

Baraj dolunca suyun altında kalıyor: Sadece ucu gözüküyor! 2

‘HAYALLERİMİZ SULAR ALTINDA’

Kuşçu Mahallesi Muhtarı Cengiz Tunga, “Köydeki minaremiz, su seviyesi yaklaşık 10 metre düştüğü zaman açığa çıkar ama şu anda yağışların bol olmasından dolayı suyun altında. Bizim hayallerimiz suyun altında. Karşıda hamamımız var. Çocukluğumuzda kullanırdı ama hala orada sıcak suyumuz var. Soğukta kar durmaz. Valimizin sayesinde her tarafımız ormanlık olacak. Fidanlar dikildi. İnşallah 10-15 sene sonra her taraf yemyeşil, eski adıyla ‘Yeşil Kuşçu’ olarak görünür. Çok aşırı yağış oldu. Bunun da her şeye faydası oldu. Ot çok fazla var. 20 sene sonra baraj kapaklarımız açıldı. Onlar açılmasaydı çok fazla su olurdu. Şu anda onlar açıldığı halde 2021’de böyle yükselmişti. Şu anda da aynı seviyeye geldi. Erciyes’ten dolayı Kayseri’de su sıkıntımız yok ama barajdan su kullanan çok şehrimiz var onlar için iyi oldu” ifadelerini kullandı.

Baraj dolunca suyun altında kalıyor: Sadece ucu gözüküyor! 3

Baraj dolunca suyun altında kalıyor: Sadece ucu gözüküyor! 4

Baraj dolunca suyun altında kalıyor: Sadece ucu gözüküyor! 5

Baraj dolunca suyun altında kalıyor: Sadece ucu gözüküyor! 6

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri minare köy baraj mahalle
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