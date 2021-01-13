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Baraj ve Masumlar Apartmanı yarışı... 12 Ocak 2021 Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Seray Üstün Seray Üstün 13.01.2021 11:42 | Son Güncelleme:
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Baraj ve Masumlar Apartmanı yarışı... 12 Ocak 2021 Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

12 Ocak 2021 Salı günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. En çok 12 Ocak Salı günü reyting sonuçları açıklanıyor... Peki 12 Ocak 2021 Salı akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

12 Ocak Salı akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 12 Ocak 2021 Salı reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.

Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show, Hekimoğlu, Survivor Ünlüler- Gönüllüler, Baraj, Yeni Malatyaspor- Galatasaray maçı ve Alaaddin’in Yeni Serüvenleri programları izleyicilerle buluştu. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

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DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Salı günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

ATV'de öğleden sonra Esra Erol’da programı yayınlandı. Ardından ise ATV Ana Haber Bülteni yayınlandı. Akşam kuşağında ise Yeni Malataspor- Galatasaray maçı izleyicisinin karşısına çıktı.

Star TV’de Ana Haber Bülteni’nden sonra Alaaddin’in Yeni Serüvenleri filmi ekranlara geldi.

Fox TV’de öğle kuşağında Zuhal Topal’la Sofrada ardından ise Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber Bülteni ekrana geldi. Akşam kuşağında ise Baraj dizisinin yeni bölümü seyircisiyle buluştu.

TV 8’de öğle kuşağında Doya Doya Moda seyircisinin karşısına çıktı. Akşam kuşağında ise Survivor Ünlüler-Gönüllüler programı yayınladı.

TRT 1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü izleyici ile buluştu.

Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle yayınlandı.

12 OCAK 2021 SALI REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 12 Ocak 2021 Salı reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 12 Ocak Salı total reyting rakamları açıklandı.

12 Ocak Salı total reyting sıralaması şöyle oldu;

  • TV 8 ekranlarına gelen Masumlar Apartmanı dizisi totalde en çok izlenen dizi oldu ve ilk sıraya yerleşti.
  • Fox TV ekranlarına gelen Baraj dizisi total listesinde ikinci sırada yer aldı.
  • ATV’nin kadın programı Esra Erol’da ise total reyting sıralamasında üçüncü olarak yerini aldı.
  • Fox TV ekranlarına gelen Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber programı ise en çok izlenenler sırasında dördüncülüğü aldı.
  • ATV ekranlarına gelen Yeni Malatyaspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması en çok izlenen listesinde beşinci oldu.

AB reyting listesinde ise ilk sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber, üçüncü sırada Masumlar Apartmanı özet bölümü, dördüncü sırada Yeni Malatyaspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması yerini aldı. Beşinci sıraya ise Hekimoğlu dizisi yerleşti.


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