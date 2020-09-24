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Barbaros Şansal ve Yıldırım Mayruk’tan Türkan Şoray’lı veda! Yıldırım Mayruk kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 15:08 | Son Güncelleme

Moda dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Yıldırım Mayruk ve Terzi Yamağı Barbaros Şansal, jübile yaparak mesleğe veda etti. Gecede Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray da podyuma çıktı. Şimdi, moda camiasında duayen olarak kabul edilen Yıldırım Mayruk araştırılıyor. Peki, Yıldırım Mayruk kimdir? Yıldırım Mayruk kaç yaşında? İşte detaylar…

Barbaros Şansal ve Yıldırım Mayruk’tan Türkan Şoray’lı veda! Yıldırım Mayruk kimdir?

Moda dünyasının duayen ismi Yıldırım Mayruk ve Terzi Yamağı Barbaros Şansal Fişekhane’de yapılan jübile ile mesleğe veda etti. Veda defilesinde Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray da podyuma çıktı. Yıldırım Mayruk ile beraber tüm davetlilerin duygu dolu anlar yaşadığı defilede Bülent Ersoy da Yıldırım Mayruk imzalı kıyafeti ve şapkasıyla ilgi gördü. Peki, Yıldırım Mayruk kimdir? Yıldırım Mayruk kaç yaşında? İşte Barbaros Şansal ve Yıldırım Mayruk’un veda gecesinden dikkat çeken detaylar...

YILDIRIM MAYRUK’TAN AĞLATAN VEDA

Yıldırım Mayruk için gerçekleşen jübile defilesinde Çağla Şikel, Arzum Ona, Ahu Yağtuğ, Duygu Ulaş, Ece Gürsel, İvana Sert, Özlem Yıldız, Ebru Güzel, Canan Mutluer, Ece Pirim, Pınar Tezcan, Emel Yıldırım, Sema Şimşek, Şenay Akay, Ebru Ürün ve Tuğçe Sarıkaya gibi önemli modeller podyuma çıktı. Son olarak Türk sinemasının en önemli isimlerinden Türkay Şoray’ın da podyuma çıkmasıyla gecede duygu dolu anlar yaşandı.

Barbaros Şansal ve Yıldırım Mayruk’tan Türkan Şoray’lı veda! Yıldırım Mayruk kimdir?

Yıldırım Mayruk Türkay Şoray podyumda yürüdükten sonra veda selamlaması için çıktı ve bu anlarda gözyaşlarını tutamadı. Jübile selamlaması yapan Yıldırım Mayruk’un uğurlayan Türkan Şoray ve Türkiye’nin en ünlü modelleri de gözyaşlarına hakim olamadı. Duygu dolu anların yaşandığı görkemli gecede Bülent Ersoy da onur konuğu olarak ağırlandı. Bu özel veda gecesi sınırlı sayıda davetlinin katılımı ve Mert Fırat ile Tuğçe Sarıkaya Dağıstan’ın sunumunda gerçekleşti. Sosyal mesafeli olarak gerçekleşen defilenin kareografisi ise Asil Çağıl tarafından hazırlandı.

YILDIRIM MAYRUK KİMDİR?

Defilenin ardından 60 sene boyunca Türk moda dünyasına yön vermiş olan Yıldırım Mayruk araştırılmaya başlandı. Yıldırım Mayruk jübile yaptıktan sonra çok daha geniş kitleler tarafından merak ediliyor. 1940 doğumlu olan Yıldırım Mayruk yaş olarak 80 yaşında. Aynı zamanda Yıldırım Mayruk nereli sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Mayruk, Bursa doğumludur. Küçük yaşta babasını kaybeden Mayruk, 1960 senesinde askerliğini yaptıktan sonra ablasının terzi atölyesinde çalışmaya başladı. Lise çağlarında şapka yapıp bu şapkaları satarak modaya atılan Yıldırım Mayruk, daha sonra Bursa’da bir atölye kurdu.

Moda tasarımcısı olan Mualla Özbek’le tanıştıktan sonra çok daha fazla tanınan Yıldırım Mayruk, bir süre sonra İstanbul’a yerleşti. Duayen isim 1990 senesinden beri Terzi Yamağı olarak bilinen Barbaros Şansal ile çalışıyordu. Sosyal mesafeye uygun şekilde gerçekleşen görkemli gecede Yıldırım Mayruk defile 2020 ile moda dünyasına unutulmayacak bir veda yaptı.

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