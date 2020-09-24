Barbaros Şansal ve Yıldırım Mayruk’tan Türkan Şoray’lı veda! Yıldırım Mayruk kimdir?

Moda dünyasının duayen ismi Yıldırım Mayruk ve Terzi Yamağı Barbaros Şansal Fişekhane’de yapılan jübile ile mesleğe veda etti. Veda defilesinde Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray da podyuma çıktı. Yıldırım Mayruk ile beraber tüm davetlilerin duygu dolu anlar yaşadığı defilede Bülent Ersoy da Yıldırım Mayruk imzalı kıyafeti ve şapkasıyla ilgi gördü. Peki, Yıldırım Mayruk kimdir? Yıldırım Mayruk kaç yaşında? İşte Barbaros Şansal ve Yıldırım Mayruk’un veda gecesinden dikkat çeken detaylar...

YILDIRIM MAYRUK’TAN AĞLATAN VEDA

Yıldırım Mayruk için gerçekleşen jübile defilesinde Çağla Şikel, Arzum Ona, Ahu Yağtuğ, Duygu Ulaş, Ece Gürsel, İvana Sert, Özlem Yıldız, Ebru Güzel, Canan Mutluer, Ece Pirim, Pınar Tezcan, Emel Yıldırım, Sema Şimşek, Şenay Akay, Ebru Ürün ve Tuğçe Sarıkaya gibi önemli modeller podyuma çıktı. Son olarak Türk sinemasının en önemli isimlerinden Türkay Şoray’ın da podyuma çıkmasıyla gecede duygu dolu anlar yaşandı.

Yıldırım Mayruk Türkay Şoray podyumda yürüdükten sonra veda selamlaması için çıktı ve bu anlarda gözyaşlarını tutamadı. Jübile selamlaması yapan Yıldırım Mayruk’un uğurlayan Türkan Şoray ve Türkiye’nin en ünlü modelleri de gözyaşlarına hakim olamadı. Duygu dolu anların yaşandığı görkemli gecede Bülent Ersoy da onur konuğu olarak ağırlandı. Bu özel veda gecesi sınırlı sayıda davetlinin katılımı ve Mert Fırat ile Tuğçe Sarıkaya Dağıstan’ın sunumunda gerçekleşti. Sosyal mesafeli olarak gerçekleşen defilenin kareografisi ise Asil Çağıl tarafından hazırlandı.