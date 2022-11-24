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Barbaros Yoloğlu MasterChef teklifini elinin tersiyle itti! Survivor iddiası eleştirildi

24.11.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef'in iddialı isimlerinden olan Barbaros Yoloğlu son dönemde verdiği kilolarla gündemdeydi. Eski yarışmacı hakkında yeni iddia sosyal medyada dikkat çekti. İddiaya göre Barbaros Yoloğlu Masterchef All Star'ı elinin tersiyle itip Survivor 2023 teklifini kabul etti. Masterchef Barbaros'un bu kararı sosyal medyada ise eleştirilere sebep oldu.

Barbaros Yoloğlu MasterChef teklifini elinin tersiyle itti! Survivor iddiası eleştirildi

Masterchef 2020'nin finalistlerinden biri olan Barbaros Yoloğlu, yarışma süresince aldığı kilolarla dikkat çekmişti. Yarışma sonrası bir hayli zayıflayan ve değişimiyle olay olan Barbaros Yoloğlu'nun Survivor için çalıştığı iddia edildi.

MasterChef Barbaros'un yoğun tempoda spor yaptığı anları paylaşmasının ardından sosyal medyada bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre; Barbaros Yoloğlu Survivor 2023 teklifini kabul etti.

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Barbaros Yoloğlu bu teklif için Masterchef All Star teklifini ise elinin tersiyle itti. Bunu duyan hayranları ise "İşi neyse onda devam etmeliydi", "Survivor kararı mantıksız olmuş", "Kesinlikle Masterchef katılmalı" yorumlarından bulundu.

Ekran Alıntısı

MasterChef Barbaros ise henüz bu iddialara dair bir yorumda bulunmadı.

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Barbaros Yoloğlu

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