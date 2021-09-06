Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 1. bölüm fragmanı

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Caner Topçu'nun paylaştığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden yeni fragman yayınlandı. Merakla beklenen dizinin yayın tarihi de belli oldu.

ORUÇ REİS'İ CANLANDIRACAK

Akdeniz’i Türk gölü haline getiren kahramanların hikayesini Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 1. bölümüyle 16 Eylül Perşembe akşamı TRT 1 ekranlarında olacak.

En son TRT1 ekranlarında Diriliş Ertuğrul dizisinde başrol oynayan Engin Altan Düzyatan, Barbaros Hayrettin Paşa'nın ağabeyi olan Oruç Reis'i canlandıracak.



Dizide Barbaros Hayrettin Paşa'yı ise Ulaş Tuna Astepe canlandıracak. Dizide Yetkin Dikinciler İshak, Caner Topçu ise İlyas rollerini canlandıracak. Dizinin kadrosunda Bahadır Yenişehirlioğlu, Melis Babadağ, Nezir Çınarlı, Gökhan Gencebay, Pelin Akil, Gülcan Arslan ve Yiğit Özşener de yer alıyor.

BARBAROS AKDENİZ’İN KILICI KONUSU NEDİR?

Dizi 15. yüzyılın sonlarını yeniden canlandırıyor ve Oruç, İshak, İlyas ile Hızır adlı Akdeniz'deki 4 kardeşin Osmanlı İmparatorluğu’ndaki etkileyici hikayesini ekrana taşıyor. Dizinin yapımcılığını ES Film'in üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Doğan Ümit Karaca'nın oturuyor.

Osmanlı Devleti'nin unutulmaz imparatorluğuna imza atmayı sağlayan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatacak. Kaptan-ı Derya lakabıyla bilinen Hayrettin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm kıyıları egemenlik altına almayı başaran Barbaros Hayretin Paşa'nın en büyük destekçisi kardeşi Oruç Reis oldu.



