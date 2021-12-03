Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin Meryem'i Cemre Gümeli güzelliğiyle göz kamaştırdı!

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe ve Yiğit Özşener'in paylaştığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisine dahil olan güzel oyuncu Cemre Gümeli, kabiliyetiyle ekranlarda fırtınalar estirdi. Cemre Gümeli'nin nefes kesen oyunculuk performansından sonra, gözler, ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımlarına çevrildi.

1993 yılında İstanbul'da doğan Cemre Gümeli, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sanat Yönetimi okudu. Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde de eğitim alan Gümeli, çift anadal yaptı.

Müzikal Tiyatro eğitimi alan Gümeli, 2014 yılında New York’a taşındı. Türkiye'ye döndükten sonra ekranlarda yer alan güzel oyuncu; Tatlı İntikam, Servet, Bay Yanlış ve Elimi Bırakma gibi projelerde rol aldı.

Royal Academy of Dance'de bale eğitimi alan Gümeli, iyi derecede Almanca ve İngilizce konuşmaktadır.

Instagram'da 800 binden fazla takipçisi bulunan güzel oyuncu, hayatına dair anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.



