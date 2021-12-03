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Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin Meryem'i Cemre Gümeli güzelliğiyle göz kamaştırdı!

03.12.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı kadrosuna dahil olan Cemre Gümeli, güzelliği ve yeteneğiyle seyirciden tam puan aldı. Sosyal medyada da epey aktif olan Gümeli'nin Instagram paylaşımları dikkat çekti.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin Meryem'i Cemre Gümeli güzelliğiyle göz kamaştırdı!

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe ve Yiğit Özşener'in paylaştığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisine dahil olan güzel oyuncu Cemre Gümeli, kabiliyetiyle ekranlarda fırtınalar estirdi. Cemre Gümeli'nin nefes kesen oyunculuk performansından sonra, gözler, ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımlarına çevrildi.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Meryem'i Cemre Gümeli güzelliğiyle göz kamaştırdı!

1993 yılında İstanbul'da doğan Cemre Gümeli, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sanat Yönetimi okudu. Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde de eğitim alan Gümeli, çift anadal yaptı.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Meryem'i Cemre Gümeli güzelliğiyle göz kamaştırdı!

Müzikal Tiyatro eğitimi alan Gümeli, 2014 yılında New York’a taşındı. Türkiye'ye döndükten sonra ekranlarda yer alan güzel oyuncu; Tatlı İntikam, Servet, Bay Yanlış ve Elimi Bırakma gibi projelerde rol aldı.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Meryem'i Cemre Gümeli güzelliğiyle göz kamaştırdı!

Royal Academy of Dance'de bale eğitimi alan Gümeli, iyi derecede Almanca ve İngilizce konuşmaktadır.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Meryem'i Cemre Gümeli güzelliğiyle göz kamaştırdı!

Instagram'da 800 binden fazla takipçisi bulunan güzel oyuncu, hayatına dair anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Meryem'i Cemre Gümeli güzelliğiyle göz kamaştırdı!

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Meryem'i Cemre Gümeli güzelliğiyle göz kamaştırdı!

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Meryem'i Cemre Gümeli güzelliğiyle göz kamaştırdı!


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TRT 1 Ulaş Tuna Astepe
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