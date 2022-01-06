Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı neden yok? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe gibi oyuncuların yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi normalde perşembe akşamları seyircilerle TRT 1 ekranlarında buluşuyordu. Ancak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 6 ocak 2022 Perşembe akşamı TRT 1 yayın akışında yer almadı. Peki Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı neden yok?

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI NEDEN YOK?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, dizilerin yılbaşı arası vermesi nedeniyle 6 Ocak 2021 Perşembe akşamı yayınlanmayacak. Söz konusu dizinin önümüzdeki hafta 13 Ocak Perşembe günü yayınlanması bekleniyor.

6 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI