MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Barbaroslar dizisine bomba transferler! Oyuncu kadrosu göz kamaştırdı

Barbaroslar dizisine bomba transferler! Oyuncu kadrosu göz kamaştırdı

18.05.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barbaroslar dizisinin çalışmaları tam gaz devam ediyor. Denizlerin fatihi Barbaros Hayreddin Paşa ve kardeşi Oruç Reis’in hikayesini anlatacak olan dev bütçeli proje Barbaroslar dizisinin iki oyuncusu daha açıklandı.

Barbaroslar dizisine bomba transferler! Oyuncu kadrosu göz kamaştırdı

Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe’nin paylaşacağı Barbaroslar dizisinin oyuncu kadrosu şekilleniyor.

Yapılan açıklamaya göre dizinin kadrosuna usta oyuncu Yetkin Dikinciler ve Caner Topçu da katıldı. Yetkin Dikinciler İshak’ı, Caner Topçu da Barbaros Hayreddin ve Oruç Reis’in bir diğer kardeşi İlyas’ı canlandıracak.

e1ms9voweamb9ri

BARBAROSLAR DİZİSİNİN ÇEKİMLERİ EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Ekranların usta oyuncusu Yetkin Dikinciler’i en son BluTV için çekilen Yeşilçam dizisinde Reha karakteri olarak izledik. Daha çok sinema filmlerinde yer alan oyuncu Menajerimi Ara dizisine de konuk oyuncu olarak katılmıştı.

Genç oyuncu Caner Topçu ise ekranların çok yeni bir ismi. İlk kez Bilinçsizler filminde ekranlara gelen Topçu, 2021’de BluTV için çekilen Hiç dizisinde Deniz karakterini canlandırdı.

Çekimleri başlayan dizinin eylül ayından itibaren yayınlanmaya başlaması bekleniyor. Dizi kostümleri, dekoru, çekim teknikleri ve efektleriyle öylesine büyük bir proje ki şimdiden izleyicide büyük bir heyecan yaratıyor.

Yönetmenliğini Taylan Biraderler’in yapacağı dizinin senaryosu senaryosu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz tarafından kaleme alınıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ece sezonu açtı! Ece sezonu açtı!
Masumiyet dizisinden erken final kararı!Masumiyet dizisinden erken final kararı!
Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Engin Altan Düzyatan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MEB 81 ile yazı gönderdi! Yüz yüze eğitime geçiyorlar

MEB 81 ile yazı gönderdi! Yüz yüze eğitime geçiyorlar

Kulübü satın aldı, 126 kilo olan oğlunu forvet yaptı

Kulübü satın aldı, 126 kilo olan oğlunu forvet yaptı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa hibe müjdesi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa hibe müjdesi

Galatasaray'a tazminat darbesi!

Galatasaray'a tazminat darbesi!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer mi oluyor?

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer mi oluyor?

17 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

17 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.