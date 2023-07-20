Barbie filmi ne zaman çıkacak, Türkiye'de hangi gün vizyona girecek? Margot Robbie ve Ryan Gosling'li Barbie çıkış tarihi

Barbie ne zaman çıkacak, sorusu sinema severlerin gündeminde yer aldı. Ken ve Barbie'nin farklı macerası tüm Dünya'da heyecanla bekleniyor. Filmde ünlü şarkıcı Dua Lipa da yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde galası gerçekleşen Barbie filminin vizyona girmesine çok az bir zaman kaldı. İşte Barbide filmi konusu, oyuncuları ve vizyon tarihi hakkında detaylar...

BARBİE NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Heyecanla beklenen Barbie, 21 Temmuz 2023 tarihinde vizyonda olacak. Film, Türkiye'de de aynı tarihte vizyonda olacak. Filmde Barbie rolünde Margot Robbie, Ken rolünde Ryan Gosling izlenecek.

BARBİE FİLMİ KONUSU

Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın "mükemmel kadın" imajına uzak olduğunu farkeden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır.

BARBİE OYUNCULARI

Margot Robbie

Ryan Gosling

America Ferrera

Kate MCKinnon

Issa Rae

Rhea Perlman

Will Ferrell

Michael Cera

Emma Mackey

Dua Lipa



