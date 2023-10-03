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Barcelona Dance Award 2023'de büyük başarı! Özel Irmak Yazgan Bale Dans ve Müzik Kursu'na 5 Ödül

03.10.2023 11:20 | Son Güncelleme:
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Barcelona Dance Award 2023'e katılan tek okul olarak öne çıkan Özel Irmak Yazgan Bale Dans ve Müzik Kursu yarışmadan 5 ödülle döndü.

Barcelona Dance Award 2023'de büyük başarı! Özel Irmak Yazgan Bale Dans ve Müzik Kursu'na 5 Ödül

Uzun yıllardır Türkiye'de farklı yaş gruplarında dansçılar yetiştiren Özel Irmak Yazgan Bale Dans ve Müzik Kursu, Barcelona Dance Award 2023'e katıldı.

800 dansçı ve 28 dans grubunun yer aldığı etkinlikte Belçika, Kıbrıs, Estonya, Finlandiya, Hong Kong, İtalya, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerden pek çok yarışmacı yer aldı. Türkiye'yi temsilen yarışmada bulunan Özel Irmak Yazgan Bale Dans ve Müzik Kursu bu büyük yarışmadan 5 ödül kazandı.

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Barcelona Dance Award 2023 Classical Dance/Ballet 1st Award, Barcelona Dance Award 2023 Contemporary Dance Under 2nd Award, Barcelona Dance Award 2023 Jazz Dance Under 3th Award, Barcelona Dance Award Spain Trophy Jüri Özel Ödülü ve Barcelona Dance Award 2023 Classical Dance 1'lik ödülü alan ekip ülkeye gururla döndü.

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YENİ ÖDÜLLER İÇİN YOĞUN TEMPO

Özel Irmak Yazgan Bale Dans ve Müzik Kursu başarılarına dair "Ülkemizi temsilen Türkiye’den katılım sağlayan TEK okul olmak çok gurur vericiydi, bunu 5 ayrı ödülle taçlandırıyor olmak hem ülkemiz hem de bizler için çok önemli. Gelecek yıl için de

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