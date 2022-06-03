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  4. Barda dehşet anları kamerada! Konsomatrisle konuşurken silahlı saldırıya uğradı

Barda dehşet anları kamerada! Konsomatrisle konuşurken silahlı saldırıya uğradı

03.06.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Seyhan ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Barda konsomatrisle sohbet eden Cumali G., oturduğu masada tabancayla vuruldu. Bu anlar, kameraya yansırken, Cumali G. hastaneye kaldırıldı. İşte olayın detayları!

Barda dehşet anları kamerada! Konsomatrisle konuşurken silahlı saldırıya uğradı

Dehşete düşüren olay, saat 03.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki barda meydana geldi.

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Kimliği belirsiz kişi, masada konsomatrisle sohbet eden Cumali G.'nin yanına yaklaşarak tabancayla peş peşe ateş etti.

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Cumali G., kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan da kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Cumali G., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırı anları ise barın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Polis ekipleri, saldırganı belirleyip, yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı
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