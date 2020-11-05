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Barış Arduç: Evlilik bizim için sembolik bir şey oldu

05.11.2020 09:58 | Son Güncelleme:
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Barış Arduç: Evlilik bizim için sembolik bir şey oldu

Kendisi gibi oyuncu olan Gupse Özay ile mutlu bir evlilik sürdüren Barış Arduç, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Arduç, "Evlendikten sonra hayatımda bir şey değişmedi. Yedi yıldır beraberiz, evlilik bizim için sembolik bir şey oldu" dedi.

Oyuncu Barış Arduç, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Bir mekanda arkadaşlarıyla buluşan Arduç, keyifli geçen gece sonrası çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Eşi Gupse Özay'ın evde olduğunu söyleyen Arduç, "Yazarak, çizerek zaman geçiriyor. Evlendikten sonra hayatımda bir şey değişmedi. Yedi yıldır beraberiz, evlilik bizim için sembolik bir şey oldu. Değişen bir şey yok" şeklinde konuştu.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 'Kod Adı: Kulüp' adlı diziyle dijital platformda Gökçe Bahadır ve Salih Bademci ile yer alacak olan oyuncu, dizi setinin önümüzdeki yıl ocak ayında başlayacağını ifade etti.

Barış Arduç, konuyla ilgili, "Ocak ayında bir aksilik olmazsa başlayacak" açıklamasını yaptı.

6 yıldır birlikte olan Gupse Özay ile Barış Arduç, temmuz ayında dünyaevine girmişti. Uzun bir süredir aşk yaşayan çiftin bebek bekledikleri iddia edilmişti. Özay bu iddiaları yalanlamıştı.

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