Barış Arduç'tan Aksel Bonfil itirafı!

Gupse Özay, Deliha serisinin ilk filminde Barış Arduç'a rol vermişti. İkilinin bu buluşması daha sonra aşka dönüşmüştü. Özay, Deliha'nın ikinci filminde ise Aksel Bonfil'i oynattı. İzleyenler Aksel Bonfil'i Barış Arduç'a benzetti ve "Gupse yeni Barış'ını buldu" yorumlarında bulundu.

Konu Gupse Özay'a da soruldu. Gupse Özay yaptığı açıklamada "Ben benzetemedim. Bence ikisi de birbirinden çok farklı" yorumunda bulundu.

Önceki gün görüntülenen Barış Arduç'a da bu benzerlik soruldu. Barış Arduç soruyu şöyle yanıtladı: "Aksel çok düzgün, iyi, yetenekli biri. Ayrıca iyi de bir senarist. Yolu açık olsun."

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