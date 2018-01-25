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Barış Arduç'tan Aksel Bonfil itirafı!

MAGAZİN HABERLERİ | 25.01.2018 21:42 | Son Güncelleme 11 saat önce

Oyuncu Barış Arduç, uzun süredir birlikte olduğu Gupse Özay’ın yeni filmi Deliha 2 filminde rol alan Aksel Bonfil’in, kendisine benzetilmesi hakkında yorumda bulundu.

Barış Arduç'tan Aksel Bonfil itirafı!

Gupse Özay, Deliha serisinin ilk filminde Barış Arduç'a rol vermişti. İkilinin bu buluşması daha sonra aşka dönüşmüştü. Özay, Deliha'nın ikinci filminde ise Aksel Bonfil'i oynattı. İzleyenler Aksel Bonfil'i Barış Arduç'a benzetti ve "Gupse yeni Barış'ını buldu" yorumlarında bulundu.

Konu Gupse Özay'a da soruldu. Gupse Özay yaptığı açıklamada "Ben benzetemedim. Bence ikisi de birbirinden çok farklı" yorumunda bulundu.

Önceki gün görüntülenen Barış Arduç'a da bu benzerlik soruldu. Barış Arduç soruyu şöyle yanıtladı: "Aksel çok düzgün, iyi, yetenekli biri. Ayrıca iyi de bir senarist. Yolu açık olsun."

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Barış Arduç aksel bonfil

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ayan beyan çok benziyor.
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