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Barış Arduç ve Asude Kalebek, Kulüp'teki sahneleriyle gündemde

08.11.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Asude Kalebek’in başrolleri paylaştığı “Kulüp” dizisi seyirciyle buluştu. İlk sezona damgasını vuran, Fıstık İsmet ve Raşel karakterleri arasındaki aşk oldu.

Barış Arduç ve Asude Kalebek, Kulüp'teki sahneleriyle gündemde

Netflix'in yeni dizisi “Kulüp” gündeme bomba gibi düştü.

Hikayesi 1955 yılında İstanbul’da geçen “Kulüp” dizisi seyirciyle buluştu. Yönetmen koltuğunda Zeynep Günay Tan’ın oturduğu, oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci ve Metin Akdül-ger’in yer aldığı dizinin ilk 6 bölümü
dijital platformda yayınlanmaya başladı.

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SES GETİREN SAHNELER

Hapishaneden çıkan Matilda’nın (Gökçe Bahadır) yeni bir hayat kurma çabasını konu alan “Kulüp”ün ilk sezonuna damga vuran, Pera’nın belalı yakışıklısı Fıstık İsmet (Barış Arduç) ve Matilda’nın kızı Raşel (Asude Kalebek) arasındaki aşk oldu.

Arduç ve Kalebek’in sahneleri sosyal medyada da çok konuşuldu. İkilinin bu sahneleri hayranlarından tam not aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Arduç
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