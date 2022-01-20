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  4. Barış'ın büyük aşkıydı! En İyi Arkadaşım'ın yıldızı Alara Ertürk son haliyle hayran bıraktı

Barış'ın büyük aşkıydı! En İyi Arkadaşım'ın yıldızı Alara Ertürk son haliyle hayran bıraktı

20.01.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın üstlendiği En İyi Arkadaşım dizisi, yayınlandığı dönem seyirciyi ekrana kilitliyordu. Dizide, 'Alara' karakterine hayat veren çocuk Ertürk, koca kız oldu.

Barış'ın büyük aşkıydı! En İyi Arkadaşım'ın yıldızı Alara Ertürk son haliyle hayran bıraktı

2004 ve 2007 yılları arasında ekrana gelen En İyi Arkadaşım dizisinde, Barış'ın büyük aşkı Alara'ya hayat veren Alara Ertürk, şimdilerde 27 yaşında bir genç kız oldu. Bir dönemin çocuk yıldızı Ertürk, değişimiyle büyük beğeni topladı.

İşte Alara Ertürk'ün son hali:

Barış'ın büyük aşkıydı! En İyi Arkadaşım'ın yıldızı Alara Ertürk son haliyle hayran bıraktı

Şimdilerde YouTube kanalına seyahat içerikleri üreten Ertürk, Instagram'da da epey aktif.

Barış'ın büyük aşkıydı! En İyi Arkadaşım'ın yıldızı Alara Ertürk son haliyle hayran bıraktı

Ertürk, hayatına dair anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Barış'ın büyük aşkıydı! En İyi Arkadaşım'ın yıldızı Alara Ertürk son haliyle hayran bıraktı

YouTube'da 700 abonesi bulunan Ertürk'ün, Instagram'da ise 3 bin takipçisi mevcut.

Barış'ın büyük aşkıydı! En İyi Arkadaşım'ın yıldızı Alara Ertürk son haliyle hayran bıraktı

Barış'ın büyük aşkıydı! En İyi Arkadaşım'ın yıldızı Alara Ertürk son haliyle hayran bıraktı

Barış'ın büyük aşkıydı! En İyi Arkadaşım'ın yıldızı Alara Ertürk son haliyle hayran bıraktı

Barış'ın büyük aşkıydı! En İyi Arkadaşım'ın yıldızı Alara Ertürk son haliyle hayran bıraktı

Barış'ın büyük aşkıydı! En İyi Arkadaşım'ın yıldızı Alara Ertürk son haliyle hayran bıraktı


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