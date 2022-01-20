Barış'ın büyük aşkıydı! En İyi Arkadaşım'ın yıldızı Alara Ertürk son haliyle hayran bıraktı

2004 ve 2007 yılları arasında ekrana gelen En İyi Arkadaşım dizisinde, Barış'ın büyük aşkı Alara'ya hayat veren Alara Ertürk, şimdilerde 27 yaşında bir genç kız oldu. Bir dönemin çocuk yıldızı Ertürk, değişimiyle büyük beğeni topladı.

İşte Alara Ertürk'ün son hali:

Şimdilerde YouTube kanalına seyahat içerikleri üreten Ertürk, Instagram'da da epey aktif.

Ertürk, hayatına dair anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

YouTube'da 700 abonesi bulunan Ertürk'ün, Instagram'da ise 3 bin takipçisi mevcut.



