Barış Manço’nun ölüm yıl dönümünde evine ziyaretçi akını

sesamos sesamos
YAŞAM  | 01.02.2019 05:52 | Son Güncelleme

Usta sanatçı Barış Manço, ölümünün 20. yılında sevenleri tarafından unutulmadı. Manço'nun Kadıköy Moda'daki müzeye çevrilen evi, gece geç saatlere kadar ziyaretçi akınına uğradı. Müzenin açık olduğu saatlerde müzeyi, yaklaşık 2 bin kişi ziyaret etti.

Barış Manço’nun ölüm yıl dönümünde evine ziyaretçi akını

Usta sanatçı Barış Manço'nun vefatının ardından 20 yıl geçti. Tüm Türkiye'de olduğu gibi dünyanın farklı ülkelerinde de tanınan sanatçının Moda'daki evi, ölüm yıldönümünde hayranlarından büyük ilgi gördü. Kadıköy Belediyesi ve ailesinin çabaları ile daha önceki yıllarda müzeye çevrilen ev, Manço'nun vefat yıldönümü nedeniyle 31 Ocak'ta saat 00.00'a kadar ücretsiz ziyarete açıldı. Sanatçının hayranları da gecenin ilerleyen saatlerine kadar Manço'nun evini gezerek, ondan kalan hatıraları gördü.

1

"SANATÇI KELİMESİNİ HAK EDEN BİR İNSANDI"

Barış Manço’nun halktan biri olup sanatçı kelimesini hak ettiğini belirten bir ziyaretçi, “Barış Manço, bu ülkenin yetiştirdiği en büyük değerlerden birisidir. Sanatçı kelimesini hak eden insanlardan bir tanesi. Kendisini Moda’dan da tanıdığımız bir insan. Bazı yerlere gelmiş insanlar gibi, kesinlikle kendini üst düzey gören birisi olmadı. Halktan birisi oldu, en basiti, arabası ile ışıklarda durduğu zaman herkese gülümserdi. Herkesin yaşantısında iyi anlar kötü anlar olmuştur ama Barış Manço bize hiç kötü anılar bırakmadı. Hep halktan birisi oldu bu yüzden sanatçı kelimesini hak eden bir insan oldu” dedi.

2

"BARIŞ MANÇO BIYIĞINI ONU ANMAK VE YAŞATMAK İÇİN BIRAKIYORUM"

Barış Manço ile özdeşmiş olan bıyık stili bırakan Çağatay Güvenç, Barış Manço’nun doğum yıldönümünden ölüm yıldönümüne kadar bu bıyığı bıraktığını belirterek,“Barış Manço hepimiz için örnek alınası bir sanatçıydı. O vefat ettiği zaman ben 3 yaşındaydım ve çok ağlamıştım, büyüklerimin dediğine göre günlerce yemek yememişim. Onun anısına buraya geldik. Her zamanki gibi bu sene de unutmadık. Beş senedir geliyorum ve asla da unutmayacağız. Ben normal zamanda böyle bıyık bırakmıyorum, sadece Barış Manço’nun doğum yıl dönümünden, ölüm yıldönümüne kadar, onu anmak ve yaşatmak için sembolik olarak böyle bir şey yapıyorum” dedi.

4

Yaşlı, genç herkesin ilgi gösterdiği Manço'nun evindeki hareketlilik, gece geç saatlere kadar sürdü.

(İHA)

PARTNERYeni modelin görüntüleri sızdı! İşte çok konuşulacak tasarımYeni modelin görüntüleri sızdı! İşte çok konuşulacak tasarım
Kamerun'da bulunan Gamze Özçelik'ten duygulandıran paylaşımlarKamerun'da bulunan Gamze Özçelik'ten duygulandıran paylaşımlar
Dağdan kopan dev kaya parçası evin içinde girdiDağdan kopan dev kaya parçası evin içinde girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Manço 20. ölüm yıl dönümü moda MÜZE

En Çok Okunan Trend Haberler

Su borusunun içinden çıktı! Tam 8 metre

Su borusunun içinden çıktı! Tam 8 metre

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Yasaklansın!

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Yasaklansın!

İlber Ortaylı'nın 'Atatürk' paylaşımı sosyal medyayı salladı

İlber Ortaylı'nın 'Atatürk' paylaşımı sosyal medyayı salladı

WhatsApp'ta silinen mesajları okuma yöntemini açıklıyoruz

WhatsApp'ta silinen mesajları okuma yöntemini açıklıyoruz

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Tam 45 santimetre! Doktorlar gözlerine inanamadı!

Tam 45 santimetre! Doktorlar gözlerine inanamadı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Van'da inanılmaz görüntü! Donmuş tilkiyi gören şaştı kaldı

Van'da inanılmaz görüntü! Donmuş tilkiyi gören şaştı kaldı

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kamerun'da bulunan Gamze Özçelik'ten duygulandıran paylaşımlar

Kamerun'da bulunan Gamze Özçelik'ten duygulandıran paylaşımlar

Dağdan kopan dev kaya parçası evin içinde girdi

Dağdan kopan dev kaya parçası evin içinde girdi

Genç çifti dövenler serbest kalmıştı! Tekrar gözaltına alındılar

Flaş gelişme! Önce bırak sonra yakala kararı

Manisa’nın Gördes ilçesinde şaşkına çeviren olay! Tam 8 metre

Su borusunun içinden çıktı! Tam 8 metre

Otomobilin sileceğine bıraktığı yazı herkesi şaşırttı

Otomobilin sileceğine bıraktığı yazı herkesi şaşırttı

Aksiyon filmi sahnesi gibi kaza! Saniye saniye kaydedildi

Aksiyon filmi sahnesi gibi kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.