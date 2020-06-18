Barış Murat Yağcı'nın hayat hikayesi şaşırttı! Survivor Barış kimdir? Ne iş yapıyor? İşte Survivor Barış Murat Yağcı'nın biyografisi

Survivor'da başlarda zaman zaman sessiz kaldığı için eleştirilen ve bunun yüzünden arkadaşları tarafından tepki gören Barış, hayat hikâyesini enine boyuna anlattı. Survivor 2020'de çeyrek finale kalan 8 yarışmacıdan biri olan Barış Murat Yağcı, sessiz kişiliğinin yanı sıra oyunlardaki başarılı performansıyla da dikkat çekiyor. Survivor ada konseyindeki sms oylaması sırasında Acun Ilıcalı'nın söz verdiği Barış Murat Yağcı hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Survivor Barış ""İnsanlara kolay güvenebilen, kolay açılabilen biri değilim. Daha önce yaşadığım birkaç olay vardı. Basketbolu bırakma sebebim yaşadığım bir sağlık sorunuydu. Bir daha hayatım boyunca bir şey yapamayacağımı düşündüm. Sonrasında modellik yapmak için yurt dışına çıkmıştım, üç sene yurt dışında yaşadım" ifadelerini kullandı.

İşte Survivor Barış Murat Yağcı'nın açıklamalarından satırbaşları:

"HİÇBİR ZAMAN ÜNLÜ BİREY OLMADIM"

Yurt dışında yaşadığım süreçte annem 4 kere kansere yakalandı ve her defasında bunu yenmeyi başardı. Türkiye'ye temelli dönüş yapmak zorunda kaldım. Bir şekilde dizi sektörüne girdim. Elle tutulur birkaç iş yaptım ama hiçbir zaman ünlü bir birey olmadım, hatta kendimi hiçbir zaman ünlü olarak nitelendirmedim. Siz beni ünlüler takımına aldınız, ama kendi tercihimle gönüllüler takımına geçip gerçek Barış'ı bulma yolunda önemli bir adım attım. Sonrasında yaşananlar zaten beni gerçek Barış Murat Yağcı ile tanıştırdı.

