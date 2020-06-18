MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Barış Murat Yağcı'nın hayat hikayesi şaşırttı! Survivor Barış kimdir? Ne iş yapıyor? İşte Survivor Barış Murat Yağcı'nın biyografisi

Barış Murat Yağcı'nın hayat hikayesi şaşırttı! Survivor Barış kimdir? Ne iş yapıyor? İşte Survivor Barış Murat Yağcı'nın biyografisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 23:37 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de şampiyonluk adayı olarak gösterilen Barış Murat Yağcı, hayat hikayesiyle herkesi etkiledi. Survivor'da konseyde konuşan Barış Murat Yağcı, resmen içini döktü. Survivor Barış, hayat hikayesini enine boyuna anlattı. Oyunculuk kariyeriyle de tanınan Survivor Barış, 8 hafta sms birincisi olarak de rekor kırmıştı. Peki Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Barış hangi dizilerde rol aldı? İşte Survivor Barış Murat Yağcı'nın hayat hikayesi ve merak edilenler.

Barış Murat Yağcı'nın hayat hikayesi şaşırttı! Survivor Barış kimdir? Ne iş yapıyor? İşte Survivor Barış Murat Yağcı'nın biyografisi

Survivor'da başlarda zaman zaman sessiz kaldığı için eleştirilen ve bunun yüzünden arkadaşları tarafından tepki gören Barış, hayat hikâyesini enine boyuna anlattı. Survivor 2020'de çeyrek finale kalan 8 yarışmacıdan biri olan Barış Murat Yağcı, sessiz kişiliğinin yanı sıra oyunlardaki başarılı performansıyla da dikkat çekiyor. Survivor ada konseyindeki sms oylaması sırasında Acun Ilıcalı'nın söz verdiği Barış Murat Yağcı hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Survivor Barış ""İnsanlara kolay güvenebilen, kolay açılabilen biri değilim. Daha önce yaşadığım birkaç olay vardı. Basketbolu bırakma sebebim yaşadığım bir sağlık sorunuydu. Bir daha hayatım boyunca bir şey yapamayacağımı düşündüm. Sonrasında modellik yapmak için yurt dışına çıkmıştım, üç sene yurt dışında yaşadım" ifadelerini kullandı.

barış2

İşte Survivor Barış Murat Yağcı'nın açıklamalarından satırbaşları:

"HİÇBİR ZAMAN ÜNLÜ BİREY OLMADIM"

Yurt dışında yaşadığım süreçte annem 4 kere kansere yakalandı ve her defasında bunu yenmeyi başardı. Türkiye'ye temelli dönüş yapmak zorunda kaldım. Bir şekilde dizi sektörüne girdim. Elle tutulur birkaç iş yaptım ama hiçbir zaman ünlü bir birey olmadım, hatta kendimi hiçbir zaman ünlü olarak nitelendirmedim. Siz beni ünlüler takımına aldınız, ama kendi tercihimle gönüllüler takımına geçip gerçek Barış'ı bulma yolunda önemli bir adım attım. Sonrasında yaşananlar zaten beni gerçek Barış Murat Yağcı ile tanıştırdı.
barış

"ANNEMİ KAYBETME RİSKİM VARDI"

Survivor hiçbir zaman birisinin basamak yeri olamaz, başlangıç yeri olabilir. Kendimde bunu da gözlemledim. Kız kardeşimin doğumunda annemi kaybetme riskim vardı. O günden sonra bir çocukluk yaram vardı. İnsanlara güven, konuşma ve açılma kısmında eksik kaldığım doğrudur ama zamanla bunları elimden geldiği kadar telafi ettim.
barış2

"GERÇEK KİMLİĞİMİ BULDUM"

Gerçek yaşantımda kimse beni eleştirmedi, herkes olumlu şeyler söylediği için gerçek kimliğimi bulamadım. Bu yarışma sayesinde, beni eleştiren insanlar sayesinde gerçek kimliğimi buldum. Bugüne kadar bana destek olan herkesten Allah razı olsun. Elimden gelen performansı yapmaya çalışıyorum. Bir sakatlığım vardı, hala da var. Performansım bundan sonra iyi olmayabilir, beni geçmişle hatırlasınlar. Herkesin ellerinden öpüyorum."

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR? İŞTE ROL ALDIĞI DİZİLER

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğmuştur.
barış2
Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

tsvy2yADT0aXzrKxCU220g

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır.
Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı.

İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı.

barış3

Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlk bakışta hangisini gördünüz? Dikkat, vereceğiniz cevap kişiliğinizi ortaya koyuyor İlk bakışta hangisini gördünüz? Dikkat, vereceğiniz cevap kişiliğinizi ortaya koyuyor
Cüneyt Özdemir YouTube kanalında kendisini konuk etti! Kendi sordu kendi yanıtladı!Cüneyt Özdemir YouTube kanalında kendisini konuk etti! Kendi sordu kendi yanıtladı!
Kuruluş Osman final mi yapıyor? Burak Özçivit'ten şaşırtan paylaşımKuruluş Osman final mi yapıyor? Burak Özçivit'ten şaşırtan paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

İçini döktü! Elif itirafı: Evleneceksem...

İçini döktü! Elif itirafı: Evleneceksem...

Bakan Koca vefat oranı en yüksek il olarak açıklamıştı! Büyük panik

Bakan Koca vefat oranı en yüksek il olarak açıklamıştı! Büyük panik

HDP'den istifa edip AK Parti'ye geçtiler: Aradığımızı bulamadık

HDP'den istifa edip AK Parti'ye geçtiler: Aradığımızı bulamadık

Trump'ın cinsel organı hakkında eşinden flaş yorum!

Trump'ın cinsel organı hakkında eşinden flaş yorum!

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cüneyt Özdemir YouTube kanalında kendisini konuk etti! Kendi sordu kendi yanıtladı!

Cüneyt Özdemir YouTube kanalında kendisini konuk etti! Kendi sordu kendi yanıtladı!

Vedat Milor'u hiç böyle görmediniz! 41 yıl önce çekilen gençlik fotoğrafını paylaştı

Vedat Milor'u hiç böyle görmediniz! 41 yıl önce çekilen gençlik fotoğrafını paylaştı

Hazal Kaya'dan şaşırtan Burak Deniz hamlesi! Bizim Hikaye dizisinde küstükleri iddia edilmişti!

Hazal Kaya'dan Burak Deniz'e ilginç gönderme!

Murat Övüç'e Burdur Belediye Başkanı'ndan türkü tepkisi

Murat Övüç'e 'Dalga dalga' tepkisi: Yüreğimiz dayanmıyor

Kod Adı Londra filmi ne zaman çekildi? Kod Adı Londra konusu nedir, oyuncuları kimler?

Morgan Freeman ile aksiyon fırtınası!

Yasmin Erbil'den duygusal paylaşım! 'Ben seni buldum'

Duygusal paylaşım! 'Ben seni buldum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.