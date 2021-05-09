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Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ayrıldı

09.05.2021 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasıyla isimlerini duyuran Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ayrıldı. Nisa Bölükbaşı, Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Barış ile olan ilişkimizi noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum" dedi.

Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ayrıldı

Survivor 2020 yarışması tamamlandıktan sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı aşkı kısa sürdü. Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, aylar önce başlayan ilişkilerini herkesten saklamış fakat ortaya çıkan fotoğraflar ve video çifti ele vermişti.

Instagram'dan açıklama yapan Bölükbaşı, "Barış ile olan ilişkimizi saygı, sevgi çerçevesinde noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum" diye yazdı.

Ekran Alıntısı

ÖPÜŞME GÖRÜNTÜLERİYLE GÜNDEM OLMUŞLARDI

İkilinin, ilişkilerinin ilk döneminde öpüştüğü video gündeme damgasını vurmuştu. İki isim de bu dönem içinde birçok markayla iş birliği yapmıştı. Barış Murat Yağcı ise bu ünü daha ileri taşıyıp hem şarkı çıkarmış hem de yeni kitabını piyasaya sürmüştü.

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Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı
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