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Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sokak sokak dolaşıp yardım topladı

08.11.2020 07:45 | Son Güncelleme:
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Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sokak sokak dolaşıp yardım topladı

Survivor 2020'da yarışan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'dan İzmir depremi sonrası anlamlı bir destek geldi. Bölükbaşı ve Yağcı İzmir'deki depremzedeler için para toplayıp yardım videosu çektiler.

Survivor 2020'den sonra sık sık gündeme gelen Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı birbirlerinden hiç ayrılmıyor. Ünlü ikili İzmir depremi sonrası depremzedeler için harekete geçti.

Video çekme amaçlarını açıklayan Barış Murat Yağcı, “Bu tip durumlarda ülkece her zaman çok güzel birlik olup, birbirimize destek oluyoruz. Biz bu durumu daha etkili hale getirmek ve farkındalığı arttırarak insanlara yardım yapma yollarını göstermek için sevgili Nisa Bölükbaşı ile birlikte bir video hazırladık. Sokağa çıkıp, bizimle fotoğraf çekmek, tanışmak isteyen insanlardan bağış yapmalarını istedik. Hiç kimse bizi kırmadı” açıklamasında bulundu.

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Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'yı karşılarında görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

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Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı hayranlarının fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi. Barış ve Nisa bu anlamlı destek sonrası büyük takdir topladı.

Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın bir süredir aşk yaşadıkları iddia ediliyordu. İddialar sonrası suskunluğunu ilk bozan Barış Murat Yağcı olmuştu. Yağcı, “Biriyle görüntülenemiyorsam sevgilim yok demektir. Başımda böyle bir menajer olduktan sonra ilişki yaşamamın şansı yok. Böyle bir şeyin PR'a dökülmesi kadar mantıksız bir yaklaşım olamaz. Şu an iş odaklı olduğum için zaten bir kız arkadaşım yok. Olursa zamanla o da ortaya çıkar" şeklinde konuştu.

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